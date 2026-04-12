SZ-Magazin: Herr Junge, als Kind bin ich beim Sprint in der Schule extra langsam gelaufen, wenn klar war, dass ich die anderen nicht mehr einhole. Ich habe so getan, als wäre es mir egal, dass ich verliere. Dabei hat mich das gekränkt. Wie schätzen Sie dieses Verhalten ein? Jens Junge: Jeder Mensch entwickelt eigene Strategien, um mit Niederlagen umzugehen. Ich kenne das von mir selbst: Ich habe in der Schule die Rolle des Klassenclowns eingenommen, weil ich keine Sportskanone war. Dann bin ich einfach rückwärts gelaufen, um die anderen zum Lachen zu bringen. Diese Egalhaltung – mir ist der Wettbewerb egal, ich will hier gar nicht gewinnen – ist natürlich für ein Weiterkommen oder für eine Leistungssteigerung nicht gerade förderlich. Das Verhalten ist verständlich, aber wünschenswert wäre, dass wir uns auch schwierigen Herausforderungen stellen, und nicht den Wettbewerb einfach lächerlich machen, weil wir unsere Chancen als gering einschätzen.

Wettbewerb gibt es nicht nur im Sport, sondern auch im Spiel. Wie stellt man faire Startbedingungen her – gerade, wenn Erwachsene gegen Kinder spielen?

Bei Sportspielen dürfen bei einem Wettlauf die Kinder mit kleinen Beinen vielleicht ein paar Schritte näher am Ziel starten und die Erwachsenen lassen bewusst einen gerecht wirkenden Vorsprung gelten. Viele wettbewerbsorientierte Spiele basieren auf Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Wissen und Erfahrungen. Fair wäre es, vor einem Spielstart zu gucken, ob ein passendes Spiel für alle Mitspielerinnen und Mitspieler ausgesucht wurde oder welche Spieler sich im Wettkampf zusammentun oder verbünden können, ein Team bilden. Es empfiehlt sich, bei generationsübergreifenden Spielen, Spiele heraussuchen, bei denen Zufallsmechanismen ein zentrales, entscheidendes Spielelement bilden und nicht Wissen oder Erfahrung.

Manche Eltern berichten von Wutausbrüchen ihrer Kinder, wenn sie beim Spielen verlieren. Warum reagieren Kinder oft so explosiv auf Niederlagen?

Kinder können noch nicht zwischen Spielewelt und Realität trennen. Ein Beispiel: Bei Mensch ärgere dich nicht würfelt der Vater eine Fünf und schmeißt die Figur seines Kindes raus, kurz bevor es ins Ziel gekommen wäre. Für einen Erwachsenen ist das ein normaler Spielzug. Für ein vierjähriges Kind kann das für Entsetzen sorgen. Denn für kleine Kinder bedeutet Verlieren: Ich bin nicht gut genug, ich bin bedeutungslos. Das fühlt sich fundamental bedrohlich an. Kinder entwickeln in diesem Alter erst ihren eigenen Selbstwert und müssen lernen, andere Menschen ebenso wahrzunehmen und an ein Wir denken zu können. Diese gedankliche Trennung – hier wird nur gespielt, das ist nicht real – müssen Kinder erst noch entwickeln. Diese Fähigkeit sollte möglichst bis zum fünften Lebensjahr, spätestens jedoch vor der Einschulung ausgebildet sein.

Was können Eltern tun, um Kinder bei dieser Entwicklung zu unterstützen?

Ich rate allen Eltern, kooperative Spiele mit ihren Kindern zu spielen. Das heißt, dass man gemeinsam im Spiel gewinnt oder verliert. Ein Klassiker ist das Spiel Obstgarten. Da gibt es einen bösen Raben, der das Obst stehlen will, und alle müssen sich verbünden, um ihn zu stoppen. Wenn der Rabe gewinnt, haben alle gemeinsam verloren. Das nimmt dem Verlieren die persönliche Schärfe. Kinder lernen, dass Niederlagen dazugehören, dass man danach wieder von vorne anfangen kann, und sie stehen dabei nicht allein da.

Jens Junge ist Spielforscher und Direktor des Instituts für Ludologie – also der Wissenschaft vom Spielen – in Berlin. Er erforscht, was Spielen mit uns macht: wie es unser Denken, unser Miteinander und unser Lernen beeinflusst. Foto: privat

Was antworten Sie Eltern, die fragen: Ist das normal, dass mein Kind ausrastet, wenn es verliert?

In einer bestimmten Entwicklungsphase ist das völlig normal, da müssen Eltern nicht verzweifeln. Kleine Kinder, zwischen drei und fünf Jahren, kennen zunächst nur das Ich: Ich habe Hunger, ich habe Bauchweh, ich habe in die Windel gemacht. Das Kind schreit und fordert. Bis ein Kind in der Lage ist, den anderen anzuerkennen und zu merken, was das eigene Handeln bei Mama, Papa, den Geschwistern auslöst, braucht es Zeit. Dieser Prozess beschleunigt sich, wenn Kinder in die Kita kommen, Kindergeburtstage erleben, an Spieltischen mit wildfremden Menschen sitzen. Dort lernen sie: Es gibt ein Wir, das ich berücksichtigen muss, es gibt soziale Regeln. Im Spiel bedeutet das: Ich darf mich auch mal für den anderen freuen, wenn er gewinnt.

Sollten Eltern ihre Kinder manchmal gewinnen lassen?

Manchmal kann das hilfreich sein. Wenn Eltern beim Schach die Kinder nie gewinnen lassen und sie immer schachmatt setzen, hat das Kind irgendwann keine Lust mehr. Mal absichtlich einen dummen Fehler zu machen und zu gucken, ob das Kind den Fehler entdeckt und die Chance nutzt, das ist wichtig, um gemeinsam einen Lernfortschritt feiern zu können. Es gibt aber auch Spiele, wo Kinder von Natur aus gewinnen, zum Beispiel Memory. Weil Kinder ein besseres visuelles Gedächtnis haben, haben Erwachsene sehr oft bei Memory keine Chance. Das ist wunderbar, um mal das Machtverhältnis auf den Kopf zu stellen. Wenn Kinder spüren, dass sie trotz Anstrengung der Erwachsenen gewinnen, ist das für einen gesunden Selbstwert sehr heilsam.

Gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen beim Verlieren?

Tatsächlich lässt sich bei vielen Spielen beobachten, dass Mädchen viel schneller diese Sozialisationsfähigkeit und das Wir-Gefühl entwickeln können und dass Jungen wettbewerbsorientierter und aggressiver sein können. Aber das sind Durchschnittswerte, keine festen Regeln. Es gibt natürlich auch sozial kompetente Jungen und sehr ehrgeizige Mädchen. Die Tendenzen zeigen sich auch bei der Spielwahl: Frauen bevorzugen eher harmoniebedürftige Spiele wie Puzzle-Games, Dinge zur Vollendung bringen, kreativ zu sein. Männer suchen häufiger nach Wettbewerb und Herausforderung, Strategie und Taktik, Abenteuer und Nervenkitzel.

Welche Fehler sollten Eltern beim Spielen vermeiden?

Spiel muss freiwillig sein. Kinder dazu zu zwingen, das Verlieren zu lernen, obwohl sie gar nicht erst spielen wollen, geht meistens nach hinten los. Wenn man zudem merkt, dass ein bestimmtes Spiel Wutausbrüche auslöst, sollte man es zunächst weglegen. Was auch nicht hilft, ist, Aggression mit Wut zu beantworten. Kinder sollten nicht bestraft werden, weil sie noch nicht verlieren können. Das verankert Spielen negativ, statt es als sicheren Übungsraum zu etablieren. Besser ist, das Kind zu trösten und Verständnis zu zeigen. Trostpreise können zudem helfen, wenn das Kind verloren hat. Sie zeigen, dass die Teilnahme zählt, nicht nur der Sieg.

Könnte das Nicht-verlieren-Können auch auf eine postive Eigenschaft wie Ehrgeiz hindeuten?

Ja, aber nur, wenn sich diese Energie nicht gegen andere richtet, wenn das Brettspiel beispielsweise nicht durch die Gegend geworfen wird. Wenn das Kind merkt, dass es um seine Fähigkeiten geht, die es verbessern kann und das Ehrgeiz weckt, kann das etwas Gutes haben. Dann sollte man versuchen, das Kind zu unterstützen und Hilfestellungen geben: »Wenn du das und das gemacht hättest, wärst du vielleicht nicht so schnell am Ende gewesen«. Da sind zum Beispiel Mannschaftssportarten sehr wichtig. Fußball ist nur zu gewinnen, wenn man auch mal den Ball abspielt, Mitspieler in das eigene Spiel integriert und man nicht nur mit dem Ball allein nach vorne läuft. Solche Momente des Scheiterns bieten Lernmöglichkeiten, wie etwas besser gemacht werden kann. Wenn solche Hinweise gerne aufgenommen werden, fördert das den Fortschritt: Ich will besser werden, ich möchte etwas lernen, zeig mir wie das geht. Loben zieht nach oben. Das ist ein sehr guter Weg, um Ehrgeiz und Leistungswillen zu fördern.

Was hat ein Kind später im Leben davon, wenn es gelernt hat zu verlieren?

Das reale Leben ist voller Niederlagen. Wenn man aus der Schule kommt und zwanzig Bewerbungen schreibt und immer nur Absagen kriegt, muss man damit umgehen. Ebenso wenn die erste große Liebe sagt: »Ich will dich nicht«. Spielen bereitet auf diese Niederlagen vor und hilft dabei, den Optimismus dennoch nicht zu verlieren, das Leben auch mehr als Spiel zu sehen und zu wissen: Neues Spiel, neues Glück. Das sind fundamentale Fähigkeiten für das ganze Leben.

Haben auch wir als Gesellschaft etwas davon, wenn Kinder lernen, zu verlieren?

Menschen, die verlieren können, wissen auch, wie sie Kompromisse hinbekommen. Sie nehmen die Interessen anderer wahr, wertschätzen sie, entwickeln Toleranz. Sie empfinden Vielfalt als Stärke, Verschiedenartigkeit als Bereicherung. Wenn Kinder nicht lernen, dass es außerhalb ihres gedanklichen Kosmos noch viele andere Denkweisen und Kulturen gibt, dann fehlt ihnen etwas Entscheidendes. Verlieren lernen ist ein wichtiger Schritt zur Sozialisation. Gesellschaftlich bedeutet das: Wir entwickeln Menschen, die demokratiefähig sind, weil sie Toleranz entwickeln, kompromissbereit sind, nach gemeinsamen Lösungen suchen, ein größeres Wir denken und auch mal scheitern können, ohne, dass für sie die Welt zusammenbricht. Manchem Politiker würde ich raten: Spiel mal ein bisschen mehr und lern mal das Verlieren!