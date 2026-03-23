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Erziehung»Schon Zweijährige können sich selbst ein Brot schmieren«

Lesezeit: 8 Min.

Foto: Getty Images / Stefania Pelfini la Waziya

Wie unterstützt man seine Kinder beim Weg in die Selbständigkeit? Im Interview erklärt die Erziehungsexpertin Susanne Mierau, was Kinder in welchem Alter ausprobieren sollten, wie man sie für die ungeliebte Hausarbeit motviert und warum Eltern dabei auch mal Chaos aushalten müssen.

Interview von Maria Sprenger

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