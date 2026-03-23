Wie unterstützt man seine Kinder beim Weg in die Selbständigkeit? Im Interview erklärt die Erziehungsexpertin Susanne Mierau, was Kinder in welchem Alter ausprobieren sollten, wie man sie für die ungeliebte Hausarbeit motiviert und warum Eltern dabei auch mal Chaos aushalten müssen.

Interview von Maria Sprenger