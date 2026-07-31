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Klimawandel»Weinbau ist kein Korallenriff – wir können gegensteuern«
Lesezeit: 13 Min.
Hagel in der Pfalz, Brände in Bordeaux, Dürre im Rioja: Der Klimawandel bedroht auch den Weinbau massiv. Hans Reiner Schultz, einer der weltweit führenden Forscher zum Thema, weiß, worauf klimabewusste Konsumenten achten sollten und auch, welche deutsche Rebsorte trotz allem eine gute Zukunft hat.
Interview von Verena Haart Gaspar