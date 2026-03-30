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Essen und TrinkenNeun Fragen und Mythen zur Verdauung
Lesezeit: 11 Min.
Wird man durch vegane Ernährung laktoseintolerant? Sollte man abends lieber keinen Salat essen? Welche Obstkerne kann man mitessen? Expertinnen und Experten geben eindeutige Antworten.
SZ Magazin
Besser essen:Was Sie schon immer über gesunde Ernährung wissen wollten
Wie wichtig ist die Reihenfolge beim Essen? Machen Kohlenhydrate am Abend dick? Und ist das Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages? Fachleute geben die entscheidenden Antworten.