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Essen und TrinkenNeun Fragen und Mythen zur Verdauung

Lesezeit: 11 Min.

Illustrationen: Ryan Gillet, Collage: Lea Fetköter

Wird man durch vegane Ernährung laktoseintolerant? Sollte man abends lieber keinen Salat essen? Welche Obstkerne kann man mitessen? Expertinnen und Experten geben eindeutige Antworten.

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