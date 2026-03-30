SZ Magazin Besser essen : Was Sie schon immer über gesunde Ernährung wissen wollten

Wie wichtig ist die Reihenfolge beim Essen? Machen Kohlenhydrate am Abend dick? Und ist das Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages? Fachleute geben die entscheidenden Antworten.