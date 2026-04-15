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Essen und TrinkenHilfe, mein Mann ist plötzlich Veganer!

Lesezeit: 5 Min.

Wenn der Mann sich für vegane Ernährung entscheidet, der Kochlöffel aber in der Hand der Frau liegt, kann es zu Spannungen am Familienesstisch kommen.
Wenn der Mann sich für vegane Ernährung entscheidet, der Kochlöffel aber in der Hand der Frau liegt, kann es zu Spannungen am Familienesstisch kommen. Foto: Alexander Coggin / Connected Archives

Wenn ein Familienmitglied seine Ernährungsweise radikal ändert, alle anderen aber essen wie bisher, kann das ein Gefüge ins Wanken bringen. Unsere Autorin über eine kleine Familienkrise – und eine Neuverteilung der Aufgaben in der Küche.

Von Sandra Michel

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