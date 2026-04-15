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Essen und TrinkenHilfe, mein Mann ist plötzlich Veganer!
Lesezeit: 5 Min.
Wenn ein Familienmitglied seine Ernährungsweise radikal ändert, alle anderen aber essen wie bisher, kann das ein Gefüge ins Wanken bringen. Unsere Autorin über eine kleine Familienkrise – und eine Neuverteilung der Aufgaben in der Küche.
Von Sandra Michel
SZ Magazin
Essen und Trinken:Auf der Suche nach dem besten vegetarischen Schnitzel
Ein gutes Wiener Schnitzel kann nichts ersetzen – oder? Wir haben Profiköchinnen und Profiköche gebeten, uns ihre schmackhaftesten Alternativen ohne Fleisch zu verraten, inklusive Rezept natürlich. Versprochen: Sie werden nichts vermissen.