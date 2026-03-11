Sie möchten kein Rezept oder spannende Geschichte mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:
Essen und TrinkenWarum abwarten? Tee trinken!
Lesezeit: 10 Min.
Magenfreundlich, wacher machend als Kaffee, sogar das Demenz-Risiko senkend: Tee kann sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Welche Sorte hat welche Vorzüge – und wie bereitet man sie richtig zu? Tun's auch Teebeutel-Tees? Ein Leitfaden.
Von Katrin Börsch
SZ Magazin
