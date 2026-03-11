Zum Hauptinhalt springen

Essen und TrinkenWarum abwarten? Tee trinken!

Lesezeit: 10 Min.

Schwarztee oder Grüntee? Auf den Körper wirken sie unterschiedlich.
Schwarztee oder Grüntee? Auf den Körper wirken sie unterschiedlich. Foto: Stefania Pelfini la Waziya / Getty Images

Magenfreundlich, wacher machend als Kaffee, sogar das Demenz-Risiko senkend: Tee kann sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Welche Sorte hat welche Vorzüge – und wie bereitet man sie richtig zu? Tun's auch Teebeutel-Tees? Ein Leitfaden.

Von Katrin Börsch

Sie möchten kein Rezept oder spannende Geschichte mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter: 

Zur Startseite

SZ MagazinEssen und Trinken
:An diesem Artikel sollten Sie kleben bleiben

Honig ist süß, und auf Toast schmeckt er hervorragend. Aber ist er wirklich gesünder als Zucker? Hilft er bei Erkältungen? Und wie erkennt man auch im Supermarkt gute Qualität? Ein Honig-FAQ.

SZ PlusVon Maria Sprenger

Mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur Startseite