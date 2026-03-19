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Gewalt in der Sterneküche»Ein Koch sagte mir: Wir respektieren die Karotte mehr als die Menschen«

Lesezeit: 8 Min.

Die Französin Nora Bouazzouni hat 2025 mit »Violences en cuisine: Une omerta à la francaise« ein ganzes Buch über Gewalt in der Spitzengastronomie geschrieben.
Die Französin Nora Bouazzouni hat 2025 mit »Violences en cuisine: Une omerta à la francaise« ein ganzes Buch über Gewalt in der Spitzengastronomie geschrieben. Foto: Chloé Vollmer-Lo

Geboxt, verbrannt, angebrüllt: Mitarbeiter berühmter Köche berichten immer wieder von Brutalität bei der Arbeit – so wie nun aus dem Umfeld von »Noma«-Star René Redzepi. Wird sich die Branche nun verändern? Welchen Einfluss hat man als Gast? Ein Gespräch mit der Buchautorin Nora Bouazzouni, die das System von innen kennt.

Interview von Gabriela Herpell

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