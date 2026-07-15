Bei Hitze braucht man Gerichte, die Kraft geben, ohne zu beschweren Katharina Seiser

Katharina Seiser lebt in Wien. Sie betreibt den Blog esskultur.at und hat mehrere Kochbücher verfasst, Zuletzt erschien Gut bei Hitze (2026, Brandstätter Verlag), ein kulinarischer Leitfaden für heiße Tage. Foto: Gian Maria Gava

»Die Sommer werden immer heißer, die Städte heizen sich auf, nachts kühlt es oft nicht mehr richtig ab. Statt darüber zu klagen, habe ich nach Lösungen gesucht, wie wir damit besser umgehen können. Dabei habe ich schnell gemerkt, dass uns bei großer Hitze oft genau wie die Energie auch die kulinarische Fantasie fehlt. Wochenlang gibt es nur Salat, Tomaten mit Mozzarella oder Eis – und kurz darauf kommt der Hunger wieder. Mir ist wichtig, dass Gerichte im Sommer gleichzeitig erfrischen und satt machen. Der Körper hat bei Hitze genug damit zu tun, den Kreislauf stabil zu halten. Dann hilft kein Teller voller Salatblätter, sondern Essen, das nährt, ohne zu beschweren.