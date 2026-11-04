Es gibt nur ein Kochbuch, aus dem ich regelmäßig koche. In meinem Freundeskreis nennen wir es »das beste Kochbuch«, tatsächlich heißt es »Asien vegetarisch« und ist von Meera Sodha. Mindestens einmal pro Woche bereite ich daraus die »Sichuan-Auberginen« zu, weil die alles können, was ein Lieblingsessen können muss: Außer Auberginen muss ich dafür nichts frisch kaufen (Knoblauch habe ich immer daheim und Ingwer friere ich ein, so lässt er sich auch besser reiben). Es geht schnell, ich brauche nur 25 Minuten dafür – wobei noch 5-10 dazukämen, würde ich für mehr als eine Person Auberginen anbraten. Es schmeckt fantastisch. Würzig-erfrischend im Sommer, würzig-wärmend im Winter, der Ingwer macht es wandelbar. Offiziell ist es eine Beilage, ich koche die doppelte Portion Sauce und esse das Ganze mit Jasminreis. Agnes Striegan

Schwierigkeit einfach Menge für 1 Person mit Reis Zutaten 100 g Reis 1 Aubergine 1 EL Rapsöl 1 Stück Bio-Ingwer (2 cm), gerieben 3 Knoblauchzehen, gerieben 2 TL Zucker 1 ½ EL Chinkiang-Essig 2 EL Toban Djan (chinesische Chili-Bohnen-Sauce) 1 TL Speisestärke 250 ml Gemüsebrühe 1 Frühlingszwiebel, in lange, dünne Streifen geschnitten (optional)

Zubereitung 1. 100 g Reis nach Packungsangaben kochen – ich benutze einen Reiskocher. 2. Die Auberginen der Länge nach vierteln und jedes Stück quer halbieren, sodass etwa 4 cm lange Stücke entstehen. Mit dem Öl beträufeln und gut vermischen – Meera Sodha macht das in einer extra Schüssel, ich direkt in der Pfanne. 3. Die Auberginenstücke in der (antihaftbeschichteten) Pfanne verteilen, mit der Schnittstelle nach unten. Wenn nicht alles hineinpasst, portionsweise arbeiten. Jede Portion 6-8 Minuten anbraten und die Auberginen dabei alle 2 Minuten wenden, bis sie rundum goldgelb, weich und durchgebraten sind. Dann auf einem Teller beiseitestellen. 4. Währenddessen Ingwer, Knoblauch, Zucker, Essig, Chili-Bohnen-Sauce und Speisestärke in einer kleinen Schüssel verrühren und ein paar Esslöffel der Gemüsebrühe zugeben. 5. Die Pfanne falls nötig erneut erhitzen und die Saucenmischung sowie die restliche Brühe hineingießen. Aufkochen, die Temperatur reduzieren und etwa drei Minuten köcheln lassen, bis die Mischung eindickt. Die Auberginen zurück in die Pfanne geben, umrühren und noch eine Minute weiterköcheln lassen. Wer möchte, kann die fertigen Auberginen beim Servieren mit Frühlingswiebeln bestreuen.

Łazanki

Ein Nudelgericht, das nicht nur meinen Magen, sondern auch mein Herz wärmt: Meine Babcia, meine polnische Oma, hat es immer zubereitet, wenn wir in den Schulferien zu Besuch waren. Egal ob Sommer oder Winter: Łazanki gehen immer. In einer Pfanne wird zuerst Speck oder Kiełbasa (polnische Wurst) angebraten. Für eine leichtere und vor allem vegetarische Alternative geht auch Räuchertofu. Zum Speck kommt Kohl. In Polen wird manchmal Sauerkraut verwendet, meine Familie nimmt frischen Weißkohl, der zusammen mit einer Zwiebel in Butter angebraten wird, bis er weich ist. Der Geruch (m)einer polnischen Kindheit! Währenddessen kocht man die Nudeln, die dem Gericht ihren Namen verleihen. Łazanki sind kleine quadratische Nudeln, die man im polnischen Supermarkt kaufen kann – kurze deutsche Bandnudeln gehen aber auch. Nastasja Kowalewski

Schwierigkeit einfach Menge für 2-3 Personen Zutaten 250 g Łazanki-Nudeln (oder kurze Bandnudeln) ½ Kopf Weißkohl 150 g geräucherter Speck 200 g Kiełbasa (polnische Wurst) 1 Zwiebel 1 -2 EL Butter Salz, Pfeffer

Zubereitung 1. Die Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser kochen und abgießen, im Topf beiseitestellen. 2. Den Kohl in mundgerechte Stücke schneiden, den Speck und die Wurst (alternativ Räuchertofu) in Würfel schneiden und die Zwiebel hacken. Den Speck mit der Zwiebel und der Wurst in einer Pfanne anbraten, bis das Fett ausgeschmolzen ist, dann kommt der Kohl dazu. Wer nur Wurst oder Räuchertofu nutzt, sollte Butter dazugeben. Alles anbraten, bis die Zutaten gebräunt sind. 3. Zum Schluss wird alles im Nudeltopf vermengt. Nur noch Salz und reichlich frische gemahlenen schwarzen Pfeffer dazu.

Kimchi-Puffer mit japanischem Gurkensalat

Dieses Rezept koche ich ausschließlich in den kühlen Monaten, denn meine Familie will mein stark riechendes Kimchi nicht im Kühlschrank haben. Es muss auf dem Balkon bleiben. Soweit ich mich erinnere, hat meine jüngere Schwester meinem älteren Bruder dieses Rezept verraten. Bei ihm zu Hause gelten die gleichen Kimchi-Regeln, weswegen er schon einmal darüber nachdachte, für sein liebes Kimchi einen eigenen Erdkeller im Garten zu graben. Zu den Puffern passt ein japanischer Gurkensalat. Jonas Natterer

Schwierigkeit mittelschwer Menge für 1 Person Zutaten 1 Ei 1 EL Zucker 60 -80 g Kimchi 50 g Mehl etwas Milch ½ TL Backpulver 1 Prise Salz Frühlingszwiebeln zum Garnieren Schwarzer Sesam zum Garnieren (optional)

Für den Gurkensalat 1 Salatgurke 2 EL Sojasauce 2 EL Reisessig 1 EL Mirin 1 TL Sesamöl 1 TL Sesam, geröstet ¼ TL Chiliflocken oder eine kleine, fein geschnittene Chili nach Geschmack

Zubereitung 1. Ei mit Zucker in einer Schüssel verrühren. Mit fein gehacktem Kimchi, Mehl, etwas Milch, Backpulver und Salz glattrühren. Den Teig fünf Minuten ruhen lassen. 2. Währenddessen den japanischen Gurkensalat zubereiten: Die Gurke grob würfeln und mit Sojasoße, Reisessig, Mirin, Sesamöl, Sesam und Chili anmachen. 3. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen, den Teig portionsweise bei mittlerer Hitze von beiden Seiten braten. Mit Frühlingszwiebeln und schwarzem Sesam bestreuen.

Gnocchi Sorrentina

Nach dem Abitur bin ich zum ersten Mal allein verreist. Nach Italien. Mein Ziel: so viel zu sehen und so viel zu essen wie möglich.Besonders begeistert mit seinem Charme, der Herzlichkeit der Leute und der besten italienischen Küche hat mich Neapel. An einem Abend bin ich hungrig in ein Restaurant etwas außerhalb der Stadt gestolpert und habe dort das einzig vegetarische Gericht auf der Karte bestellt: Gnocchi Sorrentina. Simpel, und trotzdem eine Offenbarung: Tomate, Parmesan, Basilikum und Mozzarella. Lässt sich glücklicherweise auch in Deutschland sehr leicht nachkochen. Analisa Eller

Schwierigkeit mittelschwer Menge für 1 Person Zutaten 1 TL Olivenöl 1 Knoblauchzehe geschält 150 g Gnocchi 200 g passierte Tomaten oder 200 g frische Tomaten gewürfelt Salz, Pfeffer Basilikum oder eine italienische Kräutermischung ca. 70 g Mozzarella (Fior di Latte, Büffelmozzarella geht auch) 30 g Parmesan, gerieben

Zubereitung 1. Knoblauch mit Olivenöl in eine Pfanne geben, dazu passierte oder frische Tomaten. Mit Salz und Pfeffer würzen und 10 Minuten köcheln lassen. 2. Währenddessen die Gnocchi in Salzwasser kochen. Sobald die Gnocchi fertig sind, alles vermengen und in eine Auflaufform geben. Mozzarella würfeln und unterrühren, Parmesan darüber streuen. 3. Im Ofen bei 200 Grad Ober-/Unterhitze 10-15 Minuten backen bis der Käse goldbraun ist. Lässt sich sehr gut mit allerlei Gemüse, das sich gerade im Kühlschrank findet, ergänzen.

Illustration: Lisa Hingerl

Sesam-Chiliöl-Nudeln

Lange Zeit war mein Reflex, wenn es schnell gehen musste, zu einer Packung Spaghetti oder Fusilli zu greifen, gerne mit frischen Tomaten, Mozarella und Olivenöl zubereitet, oder auch in Form von Hans Gerlachs hervorragenden Spaghetti al limone. Insofern würde ich es schon als Evolution bezeichnen, dass ich inzwischen oft zu chinesischen Eiernudeln statt zu italienischer Pasta greife. Und das dank der britischen Kochbuchautorin Anna Jones, die mein »Es-muss-vor-allem-schnell-gehen-und-soll-auch-noch-gut-schmecken«-Repertoire um ihre Sesam-Chiliöl-Nudeln aus ihrem Buch »Easy wins« erweitert hat. Die sind würzig und cremig zugleich und für mich genau das richtige, wenn der Hunger sehr groß und die Zeit begrenzt ist. Das Beste: Die Zutaten kommen fast alle aus dem Vorratsschrank. Maria Sprenger

Schwierigkeit mittelschwer Menge für 4 Personen Zutaten 330 g getrocknete Eiernudeln 2 EL Erdnussbutter 4 EL Tahini 2 EL Sojasauce oder Tamari 2 Knoblauchzehen 4 EL geröstetes Sesamöl 4 -6 EL Chili-Öl oder Chili-Crisp 2 Bund Frühlingszwiebeln, fein geschnitten 8 EL gerösteter Sesam

Zubereitung 1. Die Nudeln in Salzwasser eine Minute weniger kochen als auf der Packung angegeben. Danach Wasser abgießen und Nudeln unter kaltem Wasser abspülen. 2. Für die Sauce Erdnussbutter, Tahini, Sojasauce und die fein gehackte Knoblauchzehe verrühren. Sesamöl und 75 bis 125 ml lauwarmes Wasser unterrühren. Die Konsistenz sollte am Ende mit dickflüssiger Sahne vergleichbar sein. 3. Die abgekühlten Nudeln mit der Sauce vermengen, in Schüsseln füllen und mit Frühlingszwiebeln, Chiliöl und Sesam garnieren.

Magische Zitronencreme

Wenn ich zum Essen einlade, möchte ich den Gästen nicht nur Lebensmittel servieren, sondern auch das Gefühl geben, dass sie umsorgt werden – also mit ihnen am Tisch sitzen, ihnen Wein einschenken, zuhören. Damit das klappt, mache ich als Hauptgericht am liebsten etwas aus dem Ofen, das ich vorbereiten kann und nur noch in die Wärme schieben muss, wenn es klingelt. Und dank unseres Kochkolumnisten Hans Gerlach habe ich den besten Nachtisch für Essenseinladungen gefunden: die magische Zitronencreme. Sie lässt sich am Vortag zubereiten; man braucht nur drei Zutaten und etwa 20 Minuten. Trotzdem gibt sie Gästen das Gefühl, dass sie etwas Aufwendiges löffeln: Sie schmeckt sauer und cremig zugleich, wie ein heller Höhepunkt nach dem schweren Essen. Hier finden Sie das Rezept sowie ein Video, in dem Hans die einfache Zubereitung Schritt für Schritt zeigt. Dorothea Wagner

Illustration: Lisa Hingerl

Salade Niçoise à la Katrin

Der Clou an diesem Salat ist das Dressing: Es erhält seine besondere Note durch Limetten- oder Zitronenzeste und Ingwer. Die Inspiration lieferte mir eine Freundin meiner Mutter, der ich einmal zuschaute, wie sie eifrig beide Zutaten ins Dressing rieb.

Schwierigkeit mittelschwer Menge für 4 Personen Zutaten 2 Romana-Salatherzen 3 große Tomaten ½ Gurke 1 kleine Paprika ½ Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 Dose Thunfisch 4 EL Sonnenblumenkerne (oder Kürbiskerne) 4 Eier Salz, Pfeffer

Für das Dressing 4 cm Ingwer 1 Limette oder 1/2 Zitrone für 4. Pers. (Zeste) 2 TL Marmelade, am besten Aprikose, jede andere geht aber auch 2 TL Senf 2 EL Olivenöl 2 EL weißer Balsamicoessig etwas Wasser

Zubereitung 1. Wasser für die Eier aufsetzen. Wenn es kocht, die Eier darin acht Minuten sieden lassen. 2. In der Zwischenzeit alles Gemüse waschen und klein schneiden und in eine Schüssel geben, den Thunfisch und die Sonnenblumenkerne hinzugeben, salzen und pfeffern. 3. Das Dressing in einer extra Schüssel anrühren: Olivenöl, Essig, Marmelade und Senf miteinander verrühren. Mit einer feinen Reibe den Ingwer und die Limetten- bzw. Zitronenzeste hineinreiben, mit einem kleinen Schuss Wasser auffüllen. Das Dressing auf den Salat geben, gut durchmischen. 4. Die Eier schälen und vierteln. Alles auf Tellern anrichten.

Thunfisch-Pasta

Kein anderes Gericht haben meine Frau und ich so oft gekocht: Dieses Rezept ist ein kleiner Mythos unsere Beziehung: Seine Ursprünge liegen im Dunkeln. Vermutlich stammt es aus einer Frauenzeitschrift, aber genau wissen wir es nicht mehr – es ist weit über 20 Jahre her, dass wir es das erste Mal zubereitet haben. Im Laufe der Zeit haben wir das Gericht Schritt für Schritt verfeinert. Man kann diese Ergänzungen aber auch weglassen. Ich koche die Pasta noch immer gern, wenn ich sehr hungrig bin und wenig Zeit habe. Dann denke ich an meine Studentenzeit, erschrecke kurz darüber, wie alt ich inzwischen bin – und werde zugleich nostalgisch-glücklich. Und ziemlich schnell ziemlich satt. Jakob Schrenk

Schwierigkeit mittelschwer Menge für 2 Personen Zutaten 250 g Linguine Salz, Pfeffer Olivenöl 1 Knoblauchzehe 1 Dose oder 1 Glas Thunfisch 1 Bio-Zitrone 2 Handvoll tiefgekühlte Erbsen (optional) 1 kleine Peperoncino oder Chiliflocken, zum Beispiel Aleppo-Chili (optional) frische Petersilie, Minze oder Basilikum – je nachdem, was gerade da ist

Zubereitung 1. Einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen und die Pasta nach Packungsanweisung garen. Wer Erbsen dazugeben möchte, macht das in den letzten 1–2 Minuten der Kochzeit. 2. Währenddessen den Knoblauch fein hacken. In einer großen Pfanne etwas Olivenöl bei niedriger bis mittlerer Hitze erwärmen und den Knoblauch darin sanft andünsten. Er darf auf keinen Fall braun werden. Wer mag, gibt die gehackte Peperoncino oder die Chiliflocken dazu. Den Thunfisch hinzufügen und nur kurz erwärmen, damit er nicht trocken wird. 3. Vor dem Abgießen der Pasta eine Tasse Kochwasser beiseitestellen. Die Pasta abgießen, am besten, wenn sie knapp vor al dente ist. Pasta und Thunfisch in der Pfanne vermengen. Etwas Nudelwasser, den Abrieb der Zitrone und etwas von ihrem Saft dazugeben. Alles kurz durchschwenken, bis die Sauce die Nudeln sämig und glänzend überzieht. Mit Salz abschmecken. Kurz ziehen lassen, dann nimmt die Pasta den Saucengeschmack noch besser auf. Wenn es zu trocken wirkt, noch etwas Nudelwasser oder Olivenöl hinzufügen. 4. Auf Tellern anrichten, nach Geschmack mit weiterem Olivenöl beträufeln und mit frisch gehackten Kräutern bestreuen.

Open Sandwich

Mein Lieblingsrezept ist kein gekochtes Gericht im klassischen Sinne. Es erinnert ein bisschen an das dänische Smørrebrød. Grundlage ist eine Scheibe Sauerteigbrot mit verschiedenen Toppings. Die lassen sich je nach Stimmung variieren. Clara Gabriel

Schwierigkeit einfach Menge für 1 Person Zutaten 1 Scheibe Sauerteigbrot (oder jedes andere Brot der Wahl, am liebsten auf dem Heimweg frisch vom Bäcker gekauft) Brot-Aufstrich nach Wahl (auch Frischkäse möglich) 1 Aubergine oder Zucchini 2 EL Balsamico-Essig 1 Tomate ½ Zwiebel 2 -3 Scheiben Käse etwas Feldsalat (optional) Salz, Pfeffer

Zubereitung 1. Brotscheibe auf einem Teller platzieren. 2. Zwiebel in Streifen schneiden und in etwas Öl bei mittlerer Hitze anbraten bis sie weich sind. In einer Schüssel beiseite stellen. 3. Aubergine oder Zucchini in schmale Streifen schneiden und von beiden Seiten in der Pfanne in etwas Olivenöl anbraten bis sie außen goldbraun und innen weich sind. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit Balsamico-Essig ablöschen. Beiseite stellen. 4. Zuletzt die Tomaten in Scheiben ebenfalls in der Pfanne anbraten. 5. Den Brotaufstrich oder den Frischkäse auf die Brotscheibe streichen und mit Käse belegen. Darauf die Tomatenscheiben, die Zwiebeln und die Auberginen- oder Zucchinistreifen drapieren. Mit Feldsalat belegen. Weil das Gemüse aus der Pfanne heiß ist, schmilzt der Käse ein wenig.

Pasta, die nach Sommer schmeckt

Für dieses frische Pasta-Rezept nutze ich Orecchiette weil sich die Zutaten so gut in den kleinen »Öhrchen« verstecken können. Zitrone und Zucchini verleihen Frische, die Pistazien sorgen für einen Knuspereffekt. Falls sie gerade erhältlich sind, nutze ich gelbe Zucchini, sie sind besonders mild und etwas süßer. Wer das Gericht vegan halten möchte, nutzt Hefeflocken statt Parmesan. Lisa Hingerl

Schwierigkeit mittelschwer Menge für 1 Person Zutaten 1 EL Olivenöl 1 TL (vegane) Butter 1 Knoblauchzehe ca. 80 g Orecchiette (oder andere Nudeln) 1 Zucchini Parmesan frisches Basilikum, klein gehackt 1 Handvoll gerösteter Pistazien ½ Zitrone (Saft) Salz, Pfeffer

Zubereitung 1. Die Orecchiette in Salzwasser al dente kochen.

Zucchini in feine Scheiben schneiden oder hobeln. Knoblauch im Ganzen mit Olivenöl in eine Pfanne geben und bei mittlerer Hitze anbraten. Nach einer Minute die Zucchini hinzugeben. Pistazien klein hacken. 2. Wenn die Zucchini goldgelb angebräunt ist, den Zitronensaft, den Basilikum, etwas Butter und die Pistazien hinzugeben. 3. Zum Schluss etwas Nudelwasser und die Nudeln in die Pfanne geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zum Schluss mit Parmesan und bestreuen.

Illustration: Lisa Hingerl

Murakami-Nudeln

Diese Nudeln sind in zehn bis 15 Minuten fertig und sind mit Sesam und Koriander als Topping sogar gästetauglich. Der Name ist übrigens ein Hinweis auf die Inspiration zu diesem Rezept: Ich habe eine Zeit lang sehr viel von Haruki Murakami gelesen und in den Büchern kommen ständig Sobanudeln vor. Also habe ich dann etwas damit improvisiert. Die Nudeln sind sehr gesund, weil sie zu 100 Prozent aus Buchweizen bestehen. Sie schmecken auch kalt. Nina Himmer

Schwierigkeit mittelschwer Menge für 2 Personen Zutaten 250 g Sobanudeln 1 gehackte Zwiebel 180 g Rinder- oder Veggiehack etwas Sesamöl etwas Sojasauce 1 EL Crispy Chili-Öl 2 Pak Choi, in Streifen geschnitten 1 TL schwarzer Sesam

Zubereitung 1. Sobanudeln nach Packungsanweisung kochen. 2. Währenddessen in der Pfanne oder im Wok fix Zwiebeln mit Rinder- oder Veggiehack anbraten, am besten in Sesamöl. Nudeln abgießen und kurz abkühlen lassen. 3. Wenn das Fleisch gut durchgebraten ist mit einem Schuss Sojasauce ablöschen, einen Löffel Crispy Chili Oil hinzugeben und Pak Choi unterrühren. Warten, bis die Blätter zusammenfallen sind und dann alles mit den Nudeln mischen. Schwarzen Sesam drüberstreuen, fertig.

Curry mit Udon-Nudeln

Im Alltag schätze ich Gerichte mit diesen drei Merkmalen ganz besonders: es geht schnell, es ist gesund, es beinhaltet Nudeln. Dieses Rezept erfüllt alle Kriterien und hat sich über die Jahre zu einem festen Wochenbestandteil entwickelt. Das Curry ist cremig und würzig, viel Gemüse ist bekanntlich gesund, die Udon-Nudeln machen es zum ultimativen Comfort-Food. Das Schöne: Es passt sich dem Kühlschrankinhalt an. Noch (veganes) Hühnerbrustfilet da? Einfach mit rein. Brokkoli, Zucchini, Pilze, Paprika, Zuckerschoten, Mangold? Geht wirklich alles. Ingwer und Limette tun dem ganzen gut, im Großen und Ganzen reichen aber Currypaste, Kokosmilch und Sojasauce, um eine gute Basis zu schaffen. In der Zutatenliste fasse ich meine absolute Lieblingsversion zusammen, aber bitte trauen Sie sich, das ganze frei zu interpretieren. Dana Packert

Schwierigkeit mittelschwer Menge für 2 Personen Zutaten 2 EL Sesamöl 300 g Brokkoli 100 g Champignons 1 rote Spitzpaprika 1 TL rote Thai-Curry-Paste (gelbe geht auch!) 400 g Kokosmilch 2 cm Ingwer ½ Limette (Saft) 1 EL Sojasauce 300 g vorgekochte Udon-Nudeln Tofu-Bratfilets japanischer Art einige Stängel Koriandergrün

Zubereitung 1. Gemüse waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. 2. In einer Wokpfanne (eine andere tiefe Pfanne geht genauso) die Hälfte des Sesamöls erhitzen, dann Brokkoli und Champignons dazugeben. Ungefähr fünf Minuten anbraten, Curry-Paste hinzugeben und kurz mitbraten, dann kommt die Kokosmilch dazu. Die Dose zur Hälfte nochmal mit Wasser füllen und hinzugeben. Zum Kochen bringen. 3. Währenddessen kann man in einer kleinen Pfanne das restliche Sesamöl erhitzen und die Bratfilets nach Packungsanweisung zubereiten. 4. Den Ingwer reiben und ins Curry geben, Limettensaft und Sojasauce ebenfalls. Ich mag es, wenn das Gemüse noch ein wenig Biss hat, deswegen gebe ich – sobald die Sauce kocht – die vorgegarten Udon-Nudeln dazu und lasse das Ganze noch drei Minuten ziehen. Wer das Gemüse weicher mag, wartet einfach noch 5 Minuten mit diesem Schritt. Eine Minute vor Ende der Garzeit die Paprika hinzugeben. 5. Die Bratfilets in Streifen schneiden, das Curry auf zwei Teller verteilen, die Bratfilets obendrauf drapieren, mit Koriander garnieren.

Spaghetti Puttanesca

Nudeln mit Tomatensauce sind mir oft etwas zu langweilig. Die salzig-säuerlich-scharfe Note der Puttanesca, einer etwas raffinierteren Tomatensauce, mag ich dagegen sehr. Kapern, Oliven und Sardellen sorgen für Würze. Ich nehme gerne aufgeraute Nudelsorten – al bronzo muss auf der Packung stehen – sie nehmen die Sauce besser auf. Am Ende kommt die Pasta mit einem Schöpflöffel Pastawasser in die Sauce. So verbinden sich Sauce und Nudeln perfekt miteinander! Katrin Börsch