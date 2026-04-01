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Essen und Trinken15 richtig gute und bezahlbare Restaurants in München

Lesezeit: 7 Min.

Zwei Restaurants in München, die einen Besuch wert sind: das »Ruta« (links) und das »Ciao Chang«.
Zwei Restaurants in München, die einen Besuch wert sind: das »Ruta« (links) und das »Ciao Chang«. Fotos: Johannes Simon/Stephan Rumpf

Die Gastro-Expertinnen der München-Redaktion der SZ haben entschieden: Diese 15 Lokale lohnen sich derzeit besonders. Vom Wirtshaus mit Japan-Vibes über den trubeligen Streetfood-Mexikaner bis zum Italiener mit den besten Spaghetti der Stadt.

Von Astrid Becker, Kathrin Hollmer, Jacqueline Lang und Sarah Maderer

Ciao Chang

Im »Ciao Chang« bleibt man gerne länger sitzen.
Im »Ciao Chang« bleibt man gerne länger sitzen. Foto: Stephan Rumpf

Eine lange Tafel, viel Holz, und von den Wänden schauen Freddie Mercury und Rainer Werner Fassbinder herunter, als hätten sie sich hier auf ein Feierabendbier verabredet. Das »Ciao Chang« wirkt wie ein sehr charmantes Wohnzimmer – in dem jemand wohnt, der ziemlich gut kochen kann. Früher war hier ein Wirtshaus, heute verbindet es die bayerische mit der japanischen Küche. Das Konzept der Betreiber Viet-Dúc Nguyen und Daniel Wäcker orientiert sich an Izakaya, einer Art Sake-Geschäft zum Verweilen. Das Essen wandert auf vielen kleinen Tellern in die Mitte des Tisches, damit alle probieren können: zum Beispiel Blumenkohl-Karaage, Yakitori mit Wagyu-Pflanzerl, Miso-Carbonara und Wammerl mit Chili-Crunch. Die Produkte kommen oft aus der Region, die Techniken aus Japan, und irgendwo dazwischen entstehen Gerichte, die vertraut wirken und zugleich überraschen. Auch wer eigentlich nur kurz etwas essen will, bleibt hier gern länger sitzen.  Astrid Becker

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