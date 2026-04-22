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Essen und Trinken»Man kann in einem guten Wirtshaus mehr lernen als in einem Sternelokal«
Lesezeit: 8 Min.
Konstantin Keller entstammt einer schillernden Familie: Seine Großmutter etwa war die erste deutsche Köchin mit einem Stern. Im Interview spricht er über perfekte Pausenbrote als Kind, seine Liebe zu Saucen und die Frage, ob er beleidigt ist, wenn Gäste nur für guten Wein zu ihm kommen.
Interview von Norbert Thomma
SZ Magazin
Essen und Trinken:»Am Herd muss immer einer der Boss sein«
Wenn Paare zusammen kochen, gibt es oft Gerangel. Wie vermeidet man Streit um Zwiebelstückchen-Größen und Ablösch-Zeitpunkte? Die Kochquartett-Kolumnistin Caroline Autenrieth und ihr Mann, der Spitzenkoch José María González Sampedro, über das Kochen als Team und die Liebe am Herd.