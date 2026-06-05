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Weinlese»Von teuren Weinen bin ich oft enttäuscht«
Lesezeit: 11 Min.
Sommelier Willi Schlögl und Rapper Curly betreiben mit »Terroir und Adiletten« Deutschlands erfolgreichsten Wein-Podcast. Im Interview sprechen sie über »Mansplaining« bei Wein, die derzeit spannendsten Anbaugebiete – und sie verraten, wie man auch als Laie über den eigenen Geschmack Wein-Kennertum erlangt.
Interview von Verena Haart Gaspar