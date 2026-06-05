Sommelier Willi Schlögl und Rapper Curly betreiben mit »Terroir und Adiletten« Deutschlands erfolgreichsten Wein-Podcast. Im Interview sprechen sie über »Mansplaining« bei Wein, die derzeit spannendsten Anbaugebiete – und sie verraten, wie man auch als Laie über den eigenen Geschmack Wein-Kennertum erlangt.

Interview von Verena Haart Gaspar