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Weinlese»Von teuren Weinen bin ich oft enttäuscht«

Lesezeit: 11 Min.

Sie teilen nicht nur die Leidenschaft für Statement-Brillen: Rapper Sebastian Moser alias Curly (links) und Sommelier Willi Schlögl betreiben seit 2021 den Wein-Podcast »Terroir und Adiletten«.
Sie teilen nicht nur die Leidenschaft für Statement-Brillen: Rapper Sebastian Moser alias Curly (links) und Sommelier Willi Schlögl betreiben seit 2021 den Wein-Podcast »Terroir und Adiletten«. Foto: Lennart Schmidt, pleasure* Agentur für Genuss

Sommelier Willi Schlögl und Rapper Curly betreiben mit »Terroir und Adiletten« Deutschlands erfolgreichsten Wein-Podcast. Im Interview sprechen sie über »Mansplaining« bei Wein, die derzeit spannendsten Anbaugebiete – und sie verraten, wie man auch als Laie über den eigenen Geschmack Wein-Kennertum erlangt.

Interview von Verena Haart Gaspar

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