Luzii – deutsche Klassiker mit Pfiff und Handwerk

Foto: Isabel Herzog

Die Karte im Luzii liest sich wie eine Liebeserklärung an die deutsche Küche: Cordon bleu, Leipziger Allerlei, Bratwurst, Falscher Hase im Blätterteig. Doch dafür muss man nicht in ein holzvertäfeltes Gasthaus aufs Land fahren, sondern sitzt in einem stilsicheren Restaurant mit bodentiefer Fensterfront und Blick auf die Berliner Volksbühne. Der Küchenchef Finn Stark, ausgebildet unter anderem beim Spitzenkoch Tim Raue, setzt auf Handwerk und Geschmack statt Inszenierung. Schon der Kohlrabisalat für fünf Euro zeigt das: dünn gehobelt, nussig, mit würziger Vinaigrette sowie Senfsaat und etwas Chiliöl. Dazu gibt es Sauerteigbrot und luftige Butter. Besonders erfreulich ist das Leipziger Allerlei: Junger Kohlrabi, grüner Spargel, Erbsen und Blumenkohl treffen auf karamellisierte Morcheln und Karotten, wobei Kartoffelpüree und Butterschaum alles zusammenhalten.