Martina und Moritz sind Deutschlands dienstälteste Fernsehköche, haben gemeinsam mehr als 100 Kochbücher geschrieben – und sind ein Ehepaar. Im Interview sprechen sie über ihre liebsten Rezepte aus 40 Jahren, über das Zusammenarbeiten als Paar, und darüber, warum sie so manchen Küchentrend ablehnen.

Interview von Lars Reichardt