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Essen und Trinken»Die Zuschauer haben es geliebt, dass wir ›normal‹ kochen«

Lesezeit: 8 Min.

Die Fernsehköche Martina Meuth und Moritz Neuner-Duttenhofer kochen seit 1988 vor laufender Kamera.
Die Fernsehköche Martina Meuth und Moritz Neuner-Duttenhofer kochen seit 1988 vor laufender Kamera. Foto: Jessy Stapf

Martina und Moritz sind Deutschlands dienstälteste Fernsehköche, haben gemeinsam mehr als 100 Kochbücher geschrieben – und sind ein Ehepaar. Im Interview sprechen sie über ihre liebsten Rezepte aus 40 Jahren, über das Zusammenarbeiten als Paar, und darüber, warum sie so manchen Küchentrend ablehnen.

Interview von Lars Reichardt

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SZ MagazinEssen und Trinken
:»Am Herd muss immer einer der Boss sein«

Wenn Paare zusammen kochen, gibt es oft Gerangel. Wie vermeidet man Streit um Zwiebelstückchen-Größen und Ablösch-Zeitpunkte? Die Kochquartett-Kolumnistin Caroline Autenrieth und ihr Mann, der Spitzenkoch José María González Sampedro, über das Kochen als Team und die Liebe am Herd.

SZ PlusInterview von Lars Reichardt

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