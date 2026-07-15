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Essen und Trinken»Im Sommer braucht Essen mehr Kräuter, mehr Würze, mehr Säure«

Lesezeit: 7 Min.

Der Gurken-Cantaloupe-Salat auf einem Joghurt-Bett stammt aus dem Kochbuch Hitzefrei von Agnes Prus.
Der Gurken-Cantaloupe-Salat auf einem Joghurt-Bett stammt aus dem Kochbuch Hitzefrei von Agnes Prus. Foto: Yelda Yilmaz

Wenn es draußen heiß ist, haben wir immer noch Hunger – aber weniger Lust zu kochen. Sechs Kochbuch-Autorinnen haben uns ihre liebsten Sommerrezepte verraten: garantiert unkompliziert und äußerst schmackhaft.

Protokolle von Sandra Michel

Bei Hitze braucht man Gerichte, die Kraft geben, ohne zu beschweren
Katharina Seiser
Katharina Seiser lebt in Wien. Sie betreibt den Blog esskultur.at und hat mehrere Kochbücher verfasst, Zuletzt erschien Gut bei Hitze (2026, Brandstätter Verlag), ein kulinarischer Leitfaden für heiße Tage.
Katharina Seiser lebt in Wien. Sie betreibt den Blog esskultur.at und hat mehrere Kochbücher verfasst, Zuletzt erschien Gut bei Hitze (2026, Brandstätter Verlag), ein kulinarischer Leitfaden für heiße Tage. Foto: Gian Maria Gava

»Die Sommer werden immer heißer, die Städte heizen sich auf, nachts kühlt es oft nicht mehr richtig ab. Statt darüber zu klagen, habe ich nach Lösungen gesucht, wie wir damit besser umgehen können. Dabei habe ich schnell gemerkt, dass uns bei großer Hitze oft genau wie die Energie auch die kulinarische Fantasie fehlt. Wochenlang gibt es nur Salat, Tomaten mit Mozzarella oder Eis – und kurz darauf kommt der Hunger wieder. Mir ist wichtig, dass Gerichte im Sommer gleichzeitig erfrischen und satt machen. Der Körper hat bei Hitze genug damit zu tun, den Kreislauf stabil zu halten. Dann hilft kein Teller voller Salatblätter, sondern Essen, das nährt, ohne zu beschweren.

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In Deutschland kommt die Hitze zurück, in Madrid sind die Menschen derzeit an Temperaturen um die 40 Grad gewöhnt. Eine Köchin und eine Ernährungsberaterin aus der spanischen Hauptstadt erklären, wie sie sich während einer Hitzewelle ernähren, um den Körper zu entlasten. Mit Rezepten.

SZ PlusInterview: Maria Sprenger

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