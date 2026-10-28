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Literaturkritiker Denis Scheck über Deutsche Küche»Der Süden Deutschlands ist kulinarisch privilegiert«
Lesezeit: 8 Min.
Denis Scheck ist bekannt als Literaturkritiker – und jetzt auch Co-Autor einer »kulinarischen Biografie Deutschlands«. Im Interview verrät er, welche Gerichte er gerne vor dem Aussterben bewahren würde, warum die Küche seiner Großmutter ein gefährlicher Ort war – und wieso Essen immer politisch ist.
Interview von Lars Reichardt