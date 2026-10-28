Denis Scheck ist bekannt als Literaturkritiker – und jetzt auch Co-Autor einer »kulinarischen Biografie Deutschlands«. Im Interview verrät er, welche Gerichte er gerne vor dem Aussterben bewahren würde, warum die Küche seiner Großmutter ein gefährlicher Ort war – und wieso Essen immer politisch ist.

Interview von Lars Reichardt