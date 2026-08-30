Gerade im Sommer stopfen wir freie Tage mit Verabredungen und Aktivitäten voll. Ein Fehler, findet unsere Autorin – und erklärt, wie es gelingen kann, Planlosigkeit und Leichtigkeit wiederzufinden.

Ich weiß nicht, wann alle begonnen haben, sich ihre Freizeit so vollzustopfen, als wäre das ein Wettbewerb, bei dem die Person gewinnt, die am Ende des Tages die meisten Sekunden verplant hat. Aber ich weiß, dass es mir ständig auffällt. Und mich ärgert, wenn sich der Stress, der uns einen Großteil der Woche begleitet, auch auf die Freizeit überträgt.