»Weintrauben enthalten den antioxidativen sekundären Pflanzenstoff Resveratrol, der sich positiv auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit auswirkt und den Wert des LDL-Cholesterins, also des ›schlechten‹ Cholesterins, senkt. Auch im Rotwein befinden sich geringe Mengen dieses Stoffs. Automatisch gesund ist Rotwein deshalb aber nicht: Die positiven Eigenschaften des Resveratrol können die negativen Auswirkungen des Alkohols schlichtweg nicht ausgleichen. So wirkt sich Alkohol bekanntermaßen negativ auf unser Herz sowie unsere Darmflora aus und kann Krebserkrankungen begünstigen. Rotwein sowie auch andere alkoholische Getränke können aufgrund der sedierenden Wirkung des Alkohols zwar beim Einschlafen helfen, gleichzeitig führt der Konsum jedoch zu einer kürzeren Tiefschlafphase und sorgt dafür, dass wir schneller wieder aufwachen.

Warum sich der Mythos des gesunden Glas Rotwein am Abend so wacker halten konnte, hängt zum einen damit zusammen, dass Weintrinker, anders als Bier- oder Schnapstrinker, in der Regel geringere Mengen Alkohol konsumieren und sich häufig gesünder ernähren. Sie gelten als ›Gourmets‹ oder ›Genießer‹. Menschen, die sich gesund ernähren, können die negativen Auswirkungen von Alkohol auf den Körper eher ausgleichen als Menschen, die hauptsächlich ballaststoffarme und verarbeitete Lebensmittel essen. Zum anderen galt Rotwein aufgrund des sogenannten ›französischen Paradox‹ auch in der Forschung lange als gesund. Bezeichnet wird damit die geringere Anzahl von Herzerkrankungen in Frankreich gegenüber anderen Ländern trotz einer vergleichsweise ungesunden Lebensweise. Einige Forscher sahen dafür besonders in den 80er- und 90er-Jahren den hohen Rotwein-Konsum der Franzosen als Begründung. Wie unabhängig die Interpretationen zu den Studien sind und was der Grund für das französische Paradox ist, konnte bis heute nicht abschließend aufgeklärt werden. Fakt aber ist, dass in Frankreich mittlerweile nur etwa halb so viel Alkohol getrunken wird wie in Deutschland. Im europäischen Vergleich gilt Deutschland noch immer als Hochkonsumland.

Auf das Glas Rotwein am Abend muss man dennoch nicht verzichten. Jedoch kann es nicht schaden, seinen Konsum zu hinterfragen und Alkohol bewusst zu trinken. Um den Schlaf möglichst nicht negativ zu beeinflussen, ist es empfehlenswert, den letzten Schluck Rotwein mindestens vier Stunden vor dem Schlafengehen zu trinken. Wer seiner Herz-Kreislauf-Gesundheit wirklich etwas Gutes tun möchte, kann anstelle des Rotweins grünen oder schwarzen Tee, aber auch Kaffee trinken – natürlich ohne Zucker.«

Protokoll: Johanna Wendel

Korken oder Schraubverschluss: Was sagt die Versiegelung über die Qualität des Weines aus?

Illustration: Ryan Gillet

Maximilian Wilm ist Sommelier bei Kinfelts Kitchen und Wine in Hamburg, 2019 gewann er den Wettbewerb »Sommelier des Jahres«:

»Der Verschluss eines Weines sagt nichts über seine Qualität aus. Der Gast hierzulande hat immer noch am liebsten den klassischen Korken, weil er damit Tradition und das Prozedere des Öffnens im Restaurant verbindet, aber es gibt inzwischen absolute Topweine, die mit Schraubverschluss abgefüllt werden. Ein Beispiel ist der Wein »Grange« des australischen Weinguts Penfolds, der kostet den Endkunden zwischen 700 und 800 Euro. Dieser Topwein wird nur noch für den europäischen Markt mit Korken abgefüllt, weil die Kunden das hier favorisieren. Für den Rest der Welt wird mit er mit Schraubverschluss ausgeliefert. Das ist günstiger, vor allem aber können Winzer mit dem Schraubverschluss ausschließen, dass der Wein korkt. Deshalb ist die Qualität des Weins auf keinen Fall schlechter, nur weil ein Schraubverschluss auf der Flasche sitzt.

Der Glaskorken hat ebenfalls versucht, dem Korken den Rang als hochwertiger Flaschenverschluss streitig zu machen, hat es aber nie wirklich geschafft. Es ist ein sehr schöner Verschluss. Aber die Experten streiten sich, inwiefern er die Entwicklung des Weins hemmt. Der kann sich nur entwickeln, wenn Sauerstoff in die Flasche gelangt, das ist bei Glas nicht der Fall. Der Schraubverschluss ist etwas luftdurchlässiger, aber auch hier entwickelt sich der Wein langsamer als beim Korken.

Nur von Kunststoffkorken würde ich wirklich abraten. In der Regel werden Plastikkorken für sehr billige Weine verwendet, weil sie so günstig in der Herstellung sind. Inzwischen wird auch an ökologisch nachhaltigeren Alternativen für Weinflaschenverschlüsse geforscht. Da wird sich noch einiges tun.«

Protokoll: Maria Sprenger

Wie kommt die Säure in den Wein?

Illustration: Ryan Gillet

Ernst Büscher ist Sprecher des Deutschen Weininstituts:

»Die Säure im Wein kommt natürlich von den Trauben, beim Keltern geht sie in den Wein über. Die wichtigsten Säuren im Wein mit einem Anteil von mehr als fünfzig Prozent sind die Weinsäure und die Äpfelsäure. Äpfelsäure kommt übrigens auch in anderen Obstsorten vor, in Äpfeln wurde sie nur zum ersten Mal entdeckt. Anfangs, wenn Obst noch nicht reif ist, schmeckt es sauer. Diese Säure wird im Obst verstoffwechselt und langsam abgebaut, bis es für uns genießbar ist. Wenn sich der Säure- und der Zuckergehalt in etwa die Waage halten, ist das bei der Traube der Reifebeginn. Danach sinkt der Säuregehalt allmählich ab, die Traube wird immer süßer. Die Winzer richten in sehr heißen Jahren den Lesezeitpunkt auch nach dem Säuregehalt aus, damit er nicht zu stark absinkt. Den Säuregehalt bestimmt der Winzer mittels einer chemischen Analyse im Weingut. Ansonsten bestimmt der Zuckergehalt in den Beeren, wann gelesen wird. Zum Lesezeitpunkt überwiegt die Süße die Säure in den Trauben deutlich. Die Säuregehalte bewegen sich dann überwiegend zwischen sechs und zehn Gramm pro Liter, die Zuckergehalte hingegen, je nach Traubenreife, zwischen 130 und 230 Gramm pro Liter. Einige Traubensorten wie bei Weißwein der Riesling oder die Scheurebe und bei Rotwein der Spätburgunder haben von Natur aus etwas mehr Säure. Andere Rebsorten wie zum Beispiel Müller-Thurgau oder der Weißburgunder bringen etwas weniger Säure mit sich.

Im Rotwein möchte man weniger Säure haben, denn die Gerbstoffe aus den dunklen Schalen vertragen sich mit ihr geschmacklich nicht so gut. Darum nutzt man hier den biologischen Säureabbau, bei dem die Äpfelsäure in die geschmacklich etwas mildere Milchsäure umgewandelt wird. Dies geschieht während oder nach der Gärung durch natürliche Milchsäurebakterien bei fast allen Rotweinen und zum Teil auch bei weißen Burgundersorten. Oftmals setzt der biologische Säureabbau mit den im Most natürlicherweise vorhandenen Milchsäurebakterien ein. Wenn dies nicht geschieht, aber gewollt ist, kann der Winzer auch Bakterienkulturen zusetzen. Der Wein hat dann am Ende weniger Säure und ist geschmacklich harmonischer, Weißweine bekommen dadurch eine buttrige Note. Bei den meisten Weißweinen gibt man nach der Gärung Schwefel hinzu, um sie mikrobiologisch zu stabilisieren und dadurch sind die Milchsäurebakterien nicht mehr aktiv. Man möchte zum Beispiel beim Riesling die sortentypische Fruchtsäure erhalten und verhindert durch die Schwefelzugabe den Säureabbau durch die Bakterien.

In sehr geringem Maße entstehen beim Gären auch Bernsteinsäure und Zitronensäure. Diese Säuren sind nicht natürlich in Trauben enthalten, sondern entstehen erst im Prozess. Das passiert, wenn die Hefe den Zucker in Alkohol umwandelt. Man bezeichnet sie als Gärungsnebenprodukte, die gesundheitlich unbedenklich sind und einfach im Wein bleiben. Weinsäure kann übrigens auch kristallin werden – ausfallen nennt man das. Man kann sie weiterverarbeiten zu Weinstein-Backpulver, dabei ersetzt der Weinstein als Säuerungsmittel Phosphate, die in normalem Backpulver enthalten sind. Das Ergebnis ist eine Art natürliches Backpulver.«

Protokoll: Katrin Börsch

Soll man Weinflaschen liegend oder stehend lagern?

Illustration: Ryan Gillet

Jennifer Henne-Bartz ist Winzermeisterin und Leiterin der Deutschen Wein- und Sommelierschule in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Die Trägerin des »DipWSET«-Diploms der renommierten britischen Wine and Spirit Education Trust (WSET) ist Vorsitzende des Vereins »Vinissima«, eines Netzwerks für Frauen in der Weinbranche:

»Klassischerweise riet man dazu, Weine liegend zu lagern, damit der Korken feucht bleibt. Andernfalls könnte Luft in die Flasche dringen oder der Wein mit der Zeit auslaufen. Günstigere Weine mit feinkörnigen Presskorken sind jedoch zum baldigen Verzehr bestimmt, also innerhalb von spätestens sechs bis zwölf Monaten, und gar nicht zur längeren Lagerung – da ist es egal, ob Sie die Flasche stehend oder liegend lagern. Dasselbe gilt für Produkte mit Schraubverschluss.

Hochpreisige Weine mit Naturkorkverschluss und einer gewissen Komplexität, die sich mehrere Jahre lagern lassen, würde ich liegend aufbewahren. Wissenschaftliche Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass bestimmte Korken Phenole, also aromatische chemische Verbindungen, absondern können, weshalb manche Sammler selbst hochpreisige Weine inzwischen stehend lagern. Für die stehende Lagerung brauchen Sie jedoch mehr Platz – noch ein Grund, warum Weine traditionell liegend gelagert werden.

Das Wichtigste bei der Weinlagerung ist, dass kein Licht an die Flasche kommt und die Raumtemperatur konstant bleibt. Im offenen Küchenregal sollte man deshalb selbst niedrigpreisige Supermarktweine nicht länger als ein, zwei Wochen aufbewahren. Das Licht, egal ob natürlich oder künstlich, sowie die durchs Kochen bedingten Temperaturschwankungen führen dazu, dass der Wein vorzeitig reift. Ich habe Weinliebhaber kennengelernt, die keinen Keller haben und stattdessen in einem anderen Raum im Haus die Fenster eigens abgedunkelt haben – Not macht erfinderisch.

Weinliebhaber mit wenig Platz könnten von einem Weinkühlschrank profitieren. Oder Sie lagern Ihre besten Flaschen bei einer Weinhandlung Ihres Vertrauens ein, die diesen Service anbietet. In vielen Städten gibt es inzwischen auch sogenannten Wein-Banken. Das sind Weinkeller, in denen man ein Aufbewahrungsfach anmieten und den gelagerten Wein in heimeliger Atmosphäre auch vor Ort trinken kann – zum Beispiel mit Freunden oder Geschäftspartnerinnen.«

Protokoll: Katarina Lukač

Kristalle im Glas: Wie entsteht Weinstein und ist der Tropfen dann noch trinkbar?

Illustration: Ryan Gillet

Ernst Büscher, Sprecher des Deutschen Weininstituts, erklärt warum die Kristalle bei manchen Flaschen auf den Boden herabsinken und ob sie schädlich sind:

»Weinstein ist völlig unbedenklich. Die Kristalle im Wein entstehen durch chemische Prozesse: Die Rebe nimmt über ihre Wurzeln Mineralien auf, darunter Kalium und Kalzium. Diese beiden Stoffe reagieren mit der Weinsäure, die in den Trauben gebildet wird. In Verbindung miteinander entsteht ein Kristall, sogenanntes Kalium- oder Kalziumtartrat. Das setzt sich dann am Flaschenboden ab – Weinstein fällt aus, wie es im Fachjargon heißt.

Das geschieht aber nicht bei jedem Wein, denn die Gehalte an Kalium und Kalzium in den Erdböden sind unterschiedlich. Weitere Ursachen für die Entstehung von Weinstein liegen in hohem Weinsäuregehalt, vor allem in Verbindung mit niedrigen Temperaturen. Wird Wein zum Beispiel im Transport gekühlt, dann kann Weinstein ausfallen. Es ist auch möglich, dass sich die Kristalle erst, nachdem die Flasche in den Kühlschrank gestellt wurde, bilden.

Aufgrund des tendenziell höheren Säuregehalts tritt Weinstein häufiger bei weißen als bei roten Tropfen auf. Das geschieht ganz unabhängig vom Alter des Weins, sowohl bei jungen als auch bei älteren Flaschen.

Wer eine betroffene Flasche öffnet, der sollte den Tropfen auf keinen Fall wegschütten. Das wäre viel zu schade. Mein Tipp lautet: Schenken Sie den Wein behutsam ein, eventuell unter Zuhilfenahme eines feinen Siebes, sodass möglichst wenig von den Kristallen am Flaschenboden im Glas landet.«

Protokoll: Katrin Börsch

Ist Naturwein gesünder als konventioneller Wein?

Illustration: Ryan Gillet

Franziska Schömig bewirtschaftet ein drei Hektar großes Weingut in Rimpar, nördlich von Würzburg. Seit 2019 hat sich die Bio-Winzerin auf Naturweine spezialisiert:

»Naturwein ist kein geschützter Begriff und es gibt keine allgemeingültige Definition. Für mich fängt die Arbeit im Weinberg mit einem gesunden Boden und ökologischem Anbau der Trauben an. In der Regel wird Naturwein ohne Schönungsmittel, wie etwa künstliche Hefe oder chemische Zusätze hergestellt. Das bedeutet, dass der Körper weniger Stoffe abbauen muss als beim herkömmlichen Wein, was für manche Menschen verträglicher sein kann.

Oft enthalten Naturweine weniger oder gar keinen zugesetzten Schwefel. Der verhindert die Oxidation von Traubenmost und Wein und verlängert so die Haltbarkeit. Ich nutze Schwefel als Stabilisator, jedoch in einer viel geringeren Menge als er in konventionellen Weinen zu finden ist. In Weinen, die standardmäßig mit 100 bis 200 Milligramm pro Liter geschwefelt werden, merke ich das Schwefeldioxid schon doll in der Nase. Ich empfinde es wie ein kleines Stechen, das die anderen Aromen übertönt.

Manche Menschen sind empfindlich auf hohe Schwefelmengen, die sich zum Beispiel mit Kopfschmerzen bei ihnen äußern. Ich bezweifle allerdings, dass der Körper selbst den hohen Schwefelgehalt im Standardwein bemerkt. Das ist viel zu gering. Und schon gar nicht die geringe Menge von Schwefel in meinen Weinen. Doch ob Naturwein per se besser verträglich ist, das ist nicht bewiesen. Auch andere Faktoren wie Histamine spielen eine Rolle. Oder Alkohol. Diese Inhaltsstoffe sorgen wahrscheinliche eher für die Kopfschmerzen als der Schwefel.

Naturweine, die spontan vergären, gären oftmals etwas länger. Dadurch können mehr Nebenprodukte wie zum Beispiel Histamin entstehen, die der Körper abbauen muss. Menschen mit einer Histaminunverträglichkeit können davon allergieähnliche Symptome wie etwa Kopfschmerzen bekommen.

Zusammengefasst ist zu sagen, dass Naturwein kein Superfood ist. Auch meine Naturweine bleiben alkoholhaltig und sollten bewusst genossen werden. Im Hinblick auf den Alkoholgehalt gilt für alle, konventionelle oder Naturweine: der gesündeste Wein ist der, den man nicht trinkt.«

Protokoll: Stefanie Witterauf

Warum haben Sekt- und Weinflaschen Einwölbungen am Boden?

Illustration: Ryan Gillet

Ernst Büscher ist Sprecher des Deutschen Weininstituts:

»Die Wölbung ist insbesondere bei Sektflaschen notwendig. Durch die Kohlensäure im Sekt werden die Flaschen bei einem Druck von ungefähr sechs bar verkorkt. Dieser Druck ist dreimal stärker als in einem Autoreifen. Wäre der Boden flach, bestünde die Gefahr, dass er herausgedrückt wird, weil der gesamte Druck auf ihn wirken würde. Durch die Einwölbung wird der Druck auf den Rand des Flaschenbodens verlagert. Der Flaschenboden samt seiner Einwölbung ist zudem aus Stabilitätsgründen im Vergleich zur restlichen Flasche relativ dick. Dass da auch ein Daumen reinpasst, ist beim Einschenken ganz praktisch, aber nur ein netter Nebeneffekt.

Bei Weinflaschen kann man sich jetzt fragen: Warum haben auch die manchmal eine Einwölbung am Flaschenboden, obwohl sie keine Kohlensäure enthalten und dadurch kein Druck entsteht? Das trügt. In dem Augenblick, in dem der Korken mit hoher Geschwindigkeit in die Flasche gedrückt wird, steigt auch hier der Druck auf drei bis vier bar. Denn es befindet sich neben dem Wein auch etwas Luft in der Flasche, die beim Verkorken komprimiert wird. Der Mythos, dass die Einwölbung eine Erfindung der Industrie sei, um weniger Wein oder Sekt in die Flaschen füllen zu können, stimmt also nicht. Abgesehen davon sind die Weinflascheninhalte auch genormt. Nur bei Flaschen mit Schraubdeckeln braucht es die Einwölbung am Boden in der Regel nicht, weil sie nicht mit so einem hohen Druck verschlossen werden, wie verkorkte Flaschen.

Ein weiterer Vorteil des gewölbten Flaschenbodens: Bei Rotweinen setzt sich mit der Zeit ein gewisses Depot am Flaschenboden ab. Das sind Verbindungen von Gerbstoffen, die nicht mehr in der Schwebe bleiben, sondern sich am Boden absetzen. Dann hat es auch einen gewissen Vorteil, dass sie sich an den Rändern der Einwölbung sammeln können. So werden sie beim Einschenken nicht so stark aufgewirbelt. Aber auch das ist nur ein Nebeneffekt.«

Protokoll: Katrin Börsch

Ist es okay, denselben Wein aus zwei Flaschen zu mischen?

Illustration: Ryan Gillet

Shahzad Talukder ist Chef-Sommelier im Restaurant der Luxemburger Köchin Léa Linster, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist:

»Bei jungen Alltagsweinen kann man Wein aus zwei Flaschen derselben Sorte und desselben Jahrgangs in einem Glas mischen, ohne dass es den Geschmack gravierend beeinflusst. Also bei Weinen, die bis zu zehn oder maximal 15 Euro kosten und im Fall von Weißwein maximal zwei, oder bei Rotwein maximal fünf Jahre alt sind.

Je gereifter und komplexer ein Wein ist, desto größer sind jedoch die geschmacklichen Unterschiede zwischen den einzelnen Flaschen, auch wenn das Etikett dasselbe ist. Bei großen Burgunder- oder Bordeaux-Weinen zum Beispiel ist vom Mischen abzuraten, ebenso bei höherwertigen Schaumweinen. Es mindert einfach den Geschmack eines so feinen, ausgebauten Weines.

Für Gastgeber können daher auch Magnum-Flaschen eine Option sein, die zwar auf den ersten Blick oft etwas mehr kosten, aber die lohnen sich häufig schon ab acht Personen. Schon beim Aperitiv kann man allen einschenken und sich dann entspannt auf die Gäste konzentrieren, ohne sich mit dem Öffnen der zweiten Flasche herumschlagen zu müssen.

Wenn Sie zum Essen Weine unterschiedlicher Qualität servieren möchten – zum Beispiel, wenn ein Gast eine zusätzliche Flasche mitbringt – würde ich mit dem günstigeren starten. Das erste Glas ist schnell leer, da hat man oft noch Durst. Der beste Wein kommt in die Mitte, und ausklingen lässt sich mit einem süßen Wein oder wieder mit Schaumwein. Am besten lassen Sie sich in einem Weinladen beraten. Alle, die in dieser Branche arbeiten, freuen sich, helfen zu können – es gibt keine dummen Fragen. Ich probiere bei Winzern regelmäßig das gesamte Portfolio durch und stelle permanent Fragen.«

Protokoll: Katarina Lukač

Darf man Eiswürfel in seinen Weißwein geben?

Illustration: Ryan Gillet

Ernst Büscher ist Sprecher des Deutschen Weininstituts:

»Ich würde es nicht empfehlen. Das Wasser, zu dem der schmelzende Eiswürfel wird, verwässert den Wein. Er schmeckt dann schnell langweilig und fade, auch wenn er dann kälter ist. Hat man einen sehr hochwertigen Wein, merkt man den Geschmacksverlust vielleicht nicht so schnell, wenn da ein bisschen Wasser hinzukommt. Aber so ein einfacher Wein, der schmeckt dann einfach langweilig. Dann lieber eine Schorle aus dem ungekühlten Wein machen: Richtig schön kaltes Sprudelwasser hinzuzugeben, dann schmeckt die Mischung frischer.

Wer keine Schorle trinken möchte, für den gibt es eine tolle Alternative: Machen Sie doch einfach Eiswürfel aus Wein. Dann hat man nicht den Verwässerungseffekt. Man sollte hierbei nur darauf achten, dass man keinen lieblichen Wein einfriert und ihn zu einem trockenen gibt. Alternativ kann man auch einfach ein paar Trauben nehmen und die ins Eisfach legen. Die Trauben bestehen zu 90 Prozent aus Wasser, sehen schön aus, wenn man sie in den Wein legt, kühlen sie ohne zu verwässern und hinterher kann man sie noch essen. Eine weitere Alternative wären Eiswürfel aus Edelstahl. Die lassen sich im Gefrierfach aufbewahren und sind meistens so 2,5 Centimeter groß. Man sollte hier ein bisschen aufpassen beim ins Glas legen, denn lässt man sie reinplumpsen, dann könnte möglicherweise das Glas zu Bruch gehen. Toll ist hier, dass sie wiederverwendbar sind. Nach dem Benutzen legt man sie in die Spülmaschine und anschließend kommen sie wieder ins Eisfach.

Ansonsten gibt es die Möglichkeit, die Flasche selbst in einem Kühler zu runterzukühlen. Da gibt es Eiskühler, die man über die Flasche ziehen kann oder auch Edelstahlstangen, die man in den Wein hineinsteckt und die ihn von innen kühlen.«

Protokoll: Katrin Börsch

Wie kombiniere ich Käse und Wein am besten?

Illustration: Ryan Gillet

Sebastian Boucher ist gelernter Hotelfachmann, Koch und Sommelier. Seit dreieinhalb Jahren ist er im Drei-Sterne Restaurant des »Waldhotel Sonnora« tätig:

»Bei der Kombination ist es wichtig, dass man den richtigen Wein zum richtigen Käse findet. Viele sagen noch, zum Käse gehöre unbedingt Rotwein. Andere sagen mittlerweile, es müsse Weißwein sein. Ich bin der Meinung, es hängt ganz von der Käseart ab – handelt es sich um einen Weichkäse, einen Hartkäse oder einen Blauschimmelkäse? Ist er aus Kuh-, Schaf- oder Ziegenmilch hergestellt?

Wenn ich einen kräftigen Blauschimmelkäse habe, würde ich eher in Richtung Portwein, Banyuls, Maury oder Süßwein gehen – diese eignen sich gut. Und als Gegenpart zum weichen, milden Ziegenkäse würde ich eher einen leichten Weißwein wählen, der etwas Restsüße, eine nicht zu dominante Säure und eine mineralische Komponente hat. Zu diesem Ziegenkäse würde ich einen Sauvignon Blanc aus der Region Sancerre oder alternativ einen Riesling servieren. Also so, dass der Wein den Käse nicht überdeckt und andersherum – Getränke und Essen sollten miteinander harmonieren. Man kann sich bei der Auswahl an der Herkunftsregion von Käse und Wein orientieren – kommen sie ungefähr aus der gleichen Gegend, dann passen sie gut zusammen. So ist das zum Beispiel bei dem Käse Sainte-Maure de Touraine und der Weinregion Sancerre oder auch bei dem Hartkäse Comté und der Rebsorte Chardonnay aus der Region Jura. Generell gilt: Der Rotwein zum Käse sollte säurearm sein, zu trockene Weißweine überlagern den Käse, süße Weine verstärken ihn.

Bei Weinverkostungen mit edlen und teuren Tropfen würde ich auf die Struktur des Weines achten – Säure, Tannine und Komplexität – und Käse und Weine gegebenenfalls separat genießen. Das darf aber jede und jeder für sich selbst entscheiden.«

Protokoll: Amelie Ries

Sind Weine und Fruchtsäfte eigentlich vegan?

Illustration: Ryan Gillet

Die Ernährungswissenschaftlerin Elvira Schwörer informiert bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg über Lebensmittel und Ernährung.

»Wein besteht aus Trauben, Fruchtsäfte werden aus Obst hergestellt. Im ersten Moment würden die meisten Verbraucher davon ausgehen, dass diese vegan sind. Das trifft jedoch nicht immer zu. Das liegt daran, dass der Hersteller für die Klärung beziehungsweise Filtrierung des Weines oder des Safts Gelatine oder Hühnereiweiß verwendet. Dabei handelt es sich dementsprechend um tierische Bestandteile, die für Vegetarier oder Veganer nicht geeignet sind. Die Klärung dient dazu, den Saft von natürlichen Trübstoffen zu befreien. Verbraucher und Verbraucherinnen können allerdings nicht erkennen, welches und ob überhaupt ein Klärungsmittel verwendet wurde. Es taucht nicht auf der Zutatenliste auf, da es als sogenannter Verarbeitungshilfsstoff gilt und später wieder aus dem Lebensmittel entfernt wird. Sie sind also keine Zutat des Produkts.

Auch existiert keine rechtliche Vorgabe, nach der Weine und Säfte als vegan oder nicht vegan gekennzeichnet werden müssen. Viele Verbraucher und Verbraucherinnen sind überhaupt erst auf das Thema aufmerksam geworden, weil einige Weine und Säfte nun mittlerweile ein Vegan-Label tragen. Damit wird gekennzeichnet: Hier wurde kein tierisches Klärungsmittel verwendet. Stattdessen nutzen die Hersteller pflanzliche Klärungsmittel wie Kieselsol, Bentonit oder Aktivkohle. Naturtrüber Saft, also Saft, der nicht geklärt wurde, ist in der Regel vegan. Eine Garantie gibt es allerdings nicht. Auch bei trübem Saft empfehle ich auf ein Vegan-Label zu achten oder generell bei Unsicherheiten den Hersteller zu kontaktieren und direkt nachzufragen, ob bei der Herstellung tierische Klärungsmittel verwendet wurden.«

Protokoll: Johanna Wendel