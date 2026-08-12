Birgit Kempe nennt sich auf Instagram »Die Tomatenfrau« – kein Wunder, in ihrem Garten baut sie mehr als 300 verschiedene Sorten an. Wer wüsste besser, welche Pflege die Pflanzen brauchen, um möglichst viele Früchte zu tragen, und wie Tomaten auch auf einem Nordbalkon hervorragend gedeihen?

Interview von Marianne Renella