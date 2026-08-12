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Gemüseanbau im Garten»Die beste Tomate meines Lebens habe ich in meinem Garten gegessen«

Lesezeit: 8 Min.

Sie nennt sich die Tomatenfrau. In der Nähe von Dresden baut Birgit Kempe über 300 verschiedene Tomatensorten an. Insgesamt verfügt die Gärtnerin über das Saatgut von mehr als 1000 Tomatensorten, weltweit geht man von rund 15 Tausend Sorten aus. In ihrer Gärtnerei veranstaltet sie Verkostungen, das Saatgut der persönlichen Favoriten kann man sich nach Hause schicken lassen.
Sie nennt sich die Tomatenfrau. In der Nähe von Dresden baut Birgit Kempe über 300 verschiedene Tomatensorten an. Insgesamt verfügt die Gärtnerin über das Saatgut von mehr als 1000 Tomatensorten, weltweit geht man von rund 15 Tausend Sorten aus. In ihrer Gärtnerei veranstaltet sie Verkostungen, das Saatgut der persönlichen Favoriten kann man sich nach Hause schicken lassen. Foto: Marianne Renella

Birgit Kempe nennt sich auf Instagram »Die Tomatenfrau« – kein Wunder, in ihrem Garten baut sie mehr als 300 verschiedene Sorten an. Wer wüsste besser, welche Pflege die Pflanzen brauchen, um möglichst viele Früchte zu tragen, und wie Tomaten auch auf einem Nordbalkon hervorragend gedeihen?

Interview von Marianne Renella

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