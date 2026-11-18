Worin unterscheiden sich Teein und Koffein? Warum werden manche Tees bitter? Und steckt in Apfeltee wirklich Apfel? Acht ewige Fragen zu Tee – und ihre überraschenden Antworten.

Das wussten Sie noch nicht über Tee

Wie hochwertig sind Teebeutel?

Illustration: Ryan Gillet

Henning Schmidt ist Teespezialist und Gründer des Unternehmens »Hamburger Teespeicher«. Er wuchs in einer Teehändlerfamilie auf, wodurch er schon früh mit der Begeisterung für das heiße Getränk angesteckt wurde: