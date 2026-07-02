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Kochquartett: das RezeptLinsentaler, sommerlich frisch

Aus Heft 27/26
Durch das Wälzen in Polenta werden die Taler schön knusprig — anschließend werden sie mit geschmolzenen Tomaten und frischer Petersilie serviert.
Durch das Wälzen in Polenta werden die Taler schön knusprig — anschließend werden sie mit geschmolzenen Tomaten und frischer Petersilie serviert. Foto & Styling: Reinhard Hunger

Stephan Hentschel verfeinert seine Linsentaler mit einer kräftigen Zitrusnote. Zusammen mit geschmolzenen Tomaten eignet sich das herzhafte Gericht perfekt für den Sommer.

Von Stephan Hentschel

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»Durch die kräftige Zitrusnote und die frischen, hochreifen Tomaten werden diese recht herzhaft gewürzten Taler richtig sommerlich.«

Vorbereitungszeit
35Min.
Kochzeit
55Min.
Schwierigkeit
mittelschwer
Menge
für4 Personen

Zutaten

  • Für die Taler

    • 200 g braune Linsen
    • 30 g geschrotete Leinsamen
    • 40 g zarte Haferflocken
    • 3 TL Bohnenkraut (getrocknet)
    • 1 Prise Salz
    • 1 Prise Pfeffer
    • 1 Bio-Zitrone (Abrieb und Saft)
    • 50 g mittelscharfer Senf
    • 50 g Ketchup (oder 1 ½ EL Tomatenmark)
    • Polenta oder Semmelbrösel zum Wälzen

  • Für die Sauce

    • 1 EL Olivenöl
    • 1 EL Rapsöl
    • 50 g Zwiebeln (fein gewürfelt)
    • 1 Knoblauchzehe (fein gewürfelt)
    • 1 Lorbeerblatt
    • 10 g Salz
    • 10 g Zucker ( = 1 TL)
    • 500 g frische Tomaten

  • Zum Braten

    • 100 ml Pflanzenöl
    • 50 g Butter
    • 6 Zweige Thymian
    • 1 EL Petersilie (gehackt)

Zubereitung

  1. 1.

    In einem mittelgroßen Topf Wasser zum Kochen bringen und die Linsen darin garen, sie sollen etwas bissfest bleiben. Dann durch ein Sieb abgießen.

  2. 2.

    Leinsamenschrot in 50 ml Wasser gute 15 Minuten quellen lassen (oder im Standmixer pürieren). Die Hälfte der Linsen in einem hohen Gefäß mit dem Zauberstab grob schreddern, danach die andere Hälfte (die ganze Menge auf einmal wäre zu viel). Mit den restlichen Taler-Zutaten (außer Polenta/Bröseln) gut mischen. Kräftig würzen und abschmecken.

  3. 3.

    Mit den Händen daraus 16 etwa golfballgroße Kugeln formen. Polenta (oder Semmel­brösel) in einen tiefen Teller schütten und die Kugeln darin wälzen.

  4. 4.

    Die beiden Öle in dem Topf, in dem die Linsen gekocht wurden, erhitzen, Zwiebel und Knoblauch 2 Minuten anschwitzen, dann Lorbeer, Salz und Zucker dazu­geben. Tomaten auf der unteren Seite abschneiden, sodass eine glatte Fläche entsteht, und mit der Schnittfläche in den Topf setzen. Deckel aufsetzen und bei sanfter Hitze 20 Minuten schmoren. Nach 10 Minuten lässt sich die Haut der Tomaten mit einer Pinzette oder den Fingern leicht abziehen.

  5. 5.

    Eine Pfanne mit Öl und Butter heiß werden lassen, die Linsenkugeln hineinsetzen und etwas platt drücken, den Thymian dazwischenlegen. Die Taler auf jeder Seite je 10 Minuten braten, sie sollen schön bräunen.

  6. 6.

    Tomaten mit dem Schneebesen zerdrücken und mit den anderen Saucen-Zutaten verrühren, die Sauce auf den Tellern verteilen. Die Linsentaler da­raufsetzen und mit Petersilie bestreuen.

Illustration: Grafilu

Stephan Hentschel kocht mit seiner Cateringfirma »Chefs of Berlin« auf kulinarischen Events und schreibt neben Caroline Autenrieth, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.

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