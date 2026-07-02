1. In einem mittelgroßen Topf Wasser zum Kochen bringen und die Linsen darin garen, sie sollen etwas bissfest bleiben. Dann durch ein Sieb abgießen.

2. Leinsamenschrot in 50 ml Wasser gute 15 Minuten quellen lassen (oder im Standmixer pürieren). Die Hälfte der Linsen in einem hohen Gefäß mit dem Zauberstab grob schreddern, danach die andere Hälfte (die ganze Menge auf einmal wäre zu viel). Mit den restlichen Taler-Zutaten (außer Polenta/Bröseln) gut mischen. Kräftig würzen und abschmecken.

3. Mit den Händen daraus 16 etwa golfballgroße Kugeln formen. Polenta (oder Semmel­brösel) in einen tiefen Teller schütten und die Kugeln darin wälzen.

4. Die beiden Öle in dem Topf, in dem die Linsen gekocht wurden, erhitzen, Zwiebel und Knoblauch 2 Minuten anschwitzen, dann Lorbeer, Salz und Zucker dazu­geben. Tomaten auf der unteren Seite abschneiden, sodass eine glatte Fläche entsteht, und mit der Schnittfläche in den Topf setzen. Deckel aufsetzen und bei sanfter Hitze 20 Minuten schmoren. Nach 10 Minuten lässt sich die Haut der Tomaten mit einer Pinzette oder den Fingern leicht abziehen.

5. Eine Pfanne mit Öl und Butter heiß werden lassen, die Linsenkugeln hineinsetzen und etwas platt drücken, den Thymian dazwischenlegen. Die Taler auf jeder Seite je 10 Minuten braten, sie sollen schön bräunen.