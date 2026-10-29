1. Für den Teig die Butter mit dem Puderzucker mischen. Das Eigelb darunterkneten, anschließend Mandelgrieß und Mehl mit beiden Händen unterreiben und gut kneten. Teig zudecken und über Nacht kühl stellen.

2. Für das Eis Zitronensaft, Sauerrahm, Zucker und süße Sahne mischen und 6 Stunden im Kühlschrank stehen lassen. Dann abpassieren und in der Eismaschine zu einem Eis frieren (alternativ: Sauerrahm-Eis aus dem Supermarkt).

3. Für die Streuselmasse Butter, Zucker, Mehl und Haselnüsse zusammenkneten. Zu einer Rolle formen, in Frischhaltefolie schlagen und einfrieren. Ist die Masse gefroren, mit einer Reibe grob aufreiben.

4. Am nächsten Tag Äpfel schälen, entkernen und in feine Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben und mit Rosinen, Zimt, Salz, Rum, Zucker und Zitronensaft marinieren. Dann die Brösel in etwas Butter in einer Pfanne leicht anrösten und ebenfalls dazugeben.

5. Den Teig kräftig durchkneten. Danach mit einem Wellholz dünn (ca. 2 mm) ausrollen.

6. Eine Tarteform (ca. 28 cm) mit Butter einfetten und mit dem dünn ausgerollten Mürbteig auslegen. Etwa 5 Minuten bei 160 Grad vorbacken, dann mit der marinierten Apfelmasse belegen. Streusel auf der Tarte verteilen. Bei 160 Grad zirka 30 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen, kurz erkalten lassen, mit Puderzucker bestreuen.