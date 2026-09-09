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Britischer Fernsehkoch Jamie Oliver»Ich habe Morddrohungen wegen verdammter Chorizo erhalten«
Lesezeit: 7 Min.
Der englische Koch Jamie Oliver veröffentlicht ein Kochbuch nach dem anderen – das neue ist sein einunddreißigstes. Ein Interview über Hyperaktivität, die Kochfähigkeiten seiner Kinder und die extremste Reaktion, die ein Rezept bei seinem Publikum auslöste.
Interview von Lars Reichardt