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Britischer Fernsehkoch Jamie Oliver»Ich habe Morddrohungen wegen verdammter Chorizo erhalten«

Lesezeit: 7 Min.

Jamie Oliver in einer seiner Testküchen in London. Keine Profiküche, denn die Rezepte sollen unter Bedingungen getestet werden, die normalen Haushalten entsprechen.
Jamie Oliver in einer seiner Testküchen in London. Keine Profiküche, denn die Rezepte sollen unter Bedingungen getestet werden, die normalen Haushalten entsprechen.
Foto: Justin Downing

Der englische Koch Jamie Oliver ver­öffentlicht ein Kochbuch nach dem anderen – das neue ist sein einunddreißigstes. Ein Interview über Hyper­aktivität, die Kochfähigkeiten seiner Kinder und die extremste Reaktion, die ein Rezept bei seinem Publikum auslöste.

Interview von Lars Reichardt

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