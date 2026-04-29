SZ Magazin Essen und Trinken : Ein Rezept wie ein guter Freund

Gelingt immer, schmeckt allen und hat schon so manche Mahlzeit gerettet: Das Lieblingsrezept, auf das man sich verlassen kann, wenn alles andere schief geht. Sieben Hobby-Köchinnen und -Köche des SZ-Magazins und der SZ über ihr »signature dish«.