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Empfehlungen aus der RedaktionDiesen Food-Influencern lohnt sich zu folgen

Lesezeit: 8 Min.

Fotos: instagram.com, Collage: SZ-Magazin

Welche Accounts auf Youtube und Instagram inspirieren auch die SZ-Essensprofis mit Rezepten und praktischen Gerichten? Ideen für die kreative Gemüseküche: Teil eins unseres Influencer-Spezials.

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