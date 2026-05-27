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Ernährung und Stress»Cortisol erhöht sich, wenn man zu wenige Kalorien zu sich nimmt«
Lesezeit: 8 Min.
Kann man durch die Ernährung das eigene Stresslevel senken? Stress durch richtiges Essen gar nicht entstehen lassen? Die Ärztin Julia Fischer erklärt, warum Cortisol zu Unrecht verteufelt wird und warum sie das Anti-Stress-Mittel Ashwagandha für gefährlich hält.
Interview von Kathrin Hollmer