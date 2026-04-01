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»Der Tipp meines spanischen Schwiegervaters für das Backen einer Tortilla: nicht mit Olivenöl sparen. Wichtig ist auch eine beschichtete Pfanne.«
Kartoffeln mit Ei und Bärlauch
Zutaten
- 2 Zwiebeln
- 100 ml Olivenöl
- 600 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
- 1 Bund Bärlauch
- 6 Eier
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
1.
Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. In eine mittelgroße Pfanne mit hohem Rand (die Tortilla sollte etwa 4 cm hoch werden) reichlich Olivenöl geben und die Zwiebeln darin anschwitzen, bis sie weich und goldbraun sind. Kartoffeln schälen, halbieren und Hälften in feine Scheiben schneiden (2 bis 3 mm). Zwiebeln aus dem Öl nehmen und beiseitestellen. Nun die Kartoffelscheiben ins heiße Öl geben (eventuell noch etwas Öl dazugeben) und langsam goldbraun anbraten. Salzen und pfeffern.
2.
Zwiebeln und Kartoffeln in einer großen Schüssel vermischen. Bärlauch waschen, trocknen und in grobe Streifen schneiden. Eier aufschlagen, verquirlen und mit Bärlauch zu den Kartoffeln geben. Alles gründlich mischen und nochmals würzen. Mischung in die Pfanne mit Öl geben und langsam stocken lassen. Wenn die Tortilla am Boden und an den Seiten gestockt ist, mithilfe eines Tellers wenden: Teller auf die Tortilla legen, dann die Pfanne umdrehen, sodass die Tortilla auf dem Teller liegt. Dann die Tortilla wieder vom Teller in die Pfanne geben, sodass die noch nicht gebackene Seite stocken kann. Mit dieser Technik kann man eine Tortilla backen, die innen nicht komplett gestockt und trocken, sondern saftig und leicht cremig ist.
3.
Die fertig gebackene Tortilla auf einen großen Teller gleiten lassen. Abgekühlt (nicht in den Kühlschrank!) mit einem grünen Salat servieren.
Caroline Autenrieth kocht gemeinsam mit ihrem Mann José María González Sampedro in ihrem Restaurant »Waldhorn« in Stuttgart-Rohr und schreibt neben Stephan Hentschel, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.