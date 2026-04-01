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Das Kochquartett: Das RezeptDas Tortilla-Wendemanöver

Aus Heft 14/26
Die spanische Tortilla, auch Tortilla de Patatas genannt, ist eines der beliebtesten Gerichte Spaniens und wird gerne in Tapas-Bars serviert.
Die spanische Tortilla, auch Tortilla de Patatas genannt, ist eines der beliebtesten Gerichte Spaniens und wird gerne in Tapas-Bars serviert. Foto und Styling: Reinhard Hunger

Gar nicht so aufwändig: Unsere Köchin verfeinert den spanischen Klassiker mit Bratkartoffeln und Bärlauch – und verrät nebenbei noch einen Trick, wie die Tortilla innen schön cremig bleibt.

Von Caroline Autenrieth

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»Der Tipp meines spanischen Schwiegervaters für das Backen einer Tortilla: nicht mit Olivenöl sparen. Wichtig ist auch eine beschichtete Pfanne.«

Kartoffeln mit Ei und Bärlauch

Vorbereitungszeit
20Std.
Kochzeit
40Std.
Schwierigkeit
mittelschwer
Menge
für4 Personen

Zutaten

    • 2 Zwiebeln
    • 100 ml Olivenöl
    • 600 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
    • 1 Bund Bärlauch
    • 6 Eier
    • Salz
    • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1.

    Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. In eine mittelgroße Pfanne mit hohem Rand (die Tortilla sollte etwa 4 cm hoch werden) reichlich Olivenöl geben und die Zwiebeln darin anschwitzen, bis sie weich und goldbraun sind. Kartoffeln schälen, halbieren und Hälften in feine Scheiben schneiden (2 bis 3 mm). Zwiebeln aus dem Öl nehmen und beiseitestellen. Nun die Kartoffelscheiben ins heiße Öl geben (eventuell noch etwas Öl dazugeben) und langsam goldbraun anbraten. Salzen und pfeffern.

  2. 2.

    Zwiebeln und Kartoffeln in einer großen Schüssel vermischen. Bärlauch waschen, trocknen und in grobe Streifen schneiden. Eier aufschlagen, verquirlen und mit Bärlauch zu den Kartoffeln geben. Alles gründlich mischen und nochmals würzen. Mischung in die Pfanne mit Öl geben und langsam stocken lassen. Wenn die Tortilla am Boden und an den Seiten gestockt ist, mithilfe eines Tellers wenden: Teller auf die Tortilla legen, dann die Pfanne umdrehen, sodass die Tortilla auf dem Teller liegt. Dann die Tortilla wieder vom Teller in die Pfanne geben, sodass die noch nicht gebackene Seite stocken kann. Mit dieser Technik kann man eine Tortilla backen, die innen nicht komplett gestockt und trocken, sondern saftig und leicht cremig ist.

  3. 3.

    Die fertig gebackene Tortilla auf einen großen Teller gleiten lassen. Abgekühlt (nicht in den Kühlschrank!) mit einem grünen Salat servieren.

Illustration: Grafilu

Caroline Autenrieth kocht gemeinsam mit ihrem Mann José María González Sampedro in ihrem Restaurant »Waldhorn« in Stuttgart-Rohr und schreibt neben Stephan Hentschel, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.

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