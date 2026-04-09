1.

Pilze grob zerkleinern, Eiweiß zugeben. Im Standmixer oder mit Pürierstab zu Linsengröße schreddern (kein Mus daraus machen, die Pilzstücke sollen Biss haben). In beschichteter Pfanne 1 EL Öl erhitzen und Pilzmasse hineingeben. Bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten braten, bis die Feuchtigkeit verdampft und die Masse krümelig ist. Dabei mit dem Teigschaber ab und zu am Pfannenboden kratzen, Pilze nicht bräunen. Mit Piment und Wacholder würzen, salzen. Schalotten in ½ EL Öl glasig schwitzen, Petersilie klein schneiden, beides zur Pilzmasse geben, ebenso Eigelb und Polenta. Gut verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ofen auf 180 Grad vorheizen. Einen großen Topf mit Wasser (10 g Salz pro Liter) zum Kochen bringen. 6 bis 8 Blätter des Spitzkohls ablösen, harten Strunk ausschneiden. Blätter 1 Minute blanchieren, in eiskaltem Salzwasser abschrecken, auf Küchentuch legen und trocken tupfen. Pilzfüllung auf den Blättern verteilen, dann zu Päckchen falten (Seiten der Blätter an der Füllung hochschlagen und dann rollen). 1 EL Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen und Rouladen anbraten, vorsichtig wenden und weiterrösten. 1 EL Butter hinzufügen, für 10 Minuten in den Ofen stellen.