1. Die Spargelenden abschneiden und die Stangen schälen. Die Spargelstangen in nicht zu viel Salzwasser bissfest kochen, herausnehmen und sofort in kaltem Wasser abschrecken. Das Kochwasser aufbewahren.

2. Für die Marinade alle Zutaten verrühren und mit Salz und Piment d’Espelette abschmecken. Die Spargelstangen in eine flache Form geben und mit der warmen Marinade begießen, gut 30 Minuten ziehen lassen. Für die Sauce alle Zutaten (von der Forelle die nicht so schönen Teile) ohne das Öl in ein schmales, hohes Gefäß geben. Mit einem Pürierstab mixen und nach und nach das Öl einfließen lassen, den Pürierstab dabei immer wieder hochziehen, so entsteht eine Art Mayonnaise.

3. Für den Salat die Radieschen fein hobeln oder schneiden, in eine Schüssel geben, mit Salz und Zitronensaft würzen und mindestens 10 Minuten ziehen lassen.