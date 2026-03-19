1. Morchel-Stiele abschneiden. Stiele und Hüte in einer Schüssel mit lauwarmem Wasser gründlich waschen. Drei- bis viermal wiederholen, sonst könnte Sand in den Pilzen zurückbleiben. Morcheln mit der Hand aus dem Wasser heben und in ein Sieb legen, Stiele und Hüte abtropfen lassen und beiseite legen.

2. 1 EL Öl und 1 EL Butter erhitzen und die Hälfte der Schalotten darin glasig anschwitzen. Die Morchelhüte hinzufügen und nur kurz mitdünsten, dann entnehmen. Mit der Hälfte des Sherrys ablöschen und etwas einkochen. Reis dazugeben, unter Rühren leicht glasig werden lassen und einen großen Schöpfer Gemüse-brühe angießen und unter häufigem Rühren einkochen lassen. Mehr Gemüsebrühe hinzufügen und verkochen lassen, bis der Reis cremig, aber innen noch bissfest ist. Morchel-Hüte wieder zufügen. Einen Rest Brühe übrig lassen.

3. Für die Eigelbe das Sonnenblumenöl im Topf auf 60 Grad erwärmen (mit Thermometer messen oder mit dem Finger, den man bei sechzig Grad gerade noch hineinlegen kann). Eigelbe trennen, vorsichtig in das warme Öl geben und 8 bis 10 Minuten ziehen lassen.

4. Außerdem die Morchel-Stiele mit den übrigen Schalotten in einem halben EL Butter anschwitzen, leicht salzen. Mit dem Sherry-Rest und Weißwein ablöschen, auf die Hälfte reduzieren. Übrige Brühe zu den Morchelstielen hinzufügen und auf die Hälfte reduzieren. Sahne dazugeben, Sauce kurz aufkochen, mit Salz, Cayennepfeffer und Zitronensaft würzen. Durch ein feines Sieb passieren und zuletzt mit einem halben EL kalter Butter mit dem Mixer zu einem Schaum aufschlagen.