1. Tomaten waschen, jeweils den Stielansatz entfernen. Tomaten in grobe Stücke schneiden. Knoblauch schälen, halbieren und in etwas Olivenöl bei mittlerer Temperatur farblos anschwitzen. Nach 3 bis 4 Minuten Tomatenmark dazugeben, mit anschwitzen. Tomaten hinzufügen, alles gut mischen und etwas salzen. Deckel auf den Topf setzen und das Ganze bei mittlerer Temperatur etwa 25 Minuten köcheln lassen. Ofen auf 170 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Zucchini waschen, putzen, trocken tupfen, in feine Scheiben schneiden (ca. 2 mm dick) und getrennt nach Farben in einer Pfanne in Olivenöl 3 bis 4 Minuten anschwitzen. Dabei nur leicht Farbe geben. Zucchini salzen, getrennt nach Farben jeweils auf einem Teller beiseitestellen.

2. Basilikumblätter abzupfen. Scamorza in sehr feine Scheiben schneiden. Tomaten pürieren und Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Dann in einer ofenfesten Form Zucchini, Tomatensauce, Basilikumblätter und Scamorza schichten, dann wieder eine Lage Zucchini, Tomatensauce, Basilikum und Scamorza und so weiter. Für die oberste Schicht bieten sich die gelben Zucchini an, weil sie schön leuchten, diese zum Abschluss mit Tomatensauce bedecken und mit Olivenöl beträufeln.