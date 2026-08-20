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»Ich hatte vor Jahren das Glück, einen Sommer in Rom verbringen zu dürfen. Bei italienischen Mitbewohnerinnen habe ich dieses herrliche Sommergericht kennengelernt.«
Gebackene Zucchini mit geräuchertem Scamorza und Tomaten
Zutaten
- 600 g vollreife Tomaten
- 4 Knoblauchzehen
- ca. 8 EL Olivenöl
- 1 TL Tomatenmark
- Salz
- 2 gelbe Zucchini (mittelgroß, je ca. 250 g)
- 2 grüne Zucchini (mittelgroß)
- 3 Stängel Basilikum
- 250 g geräucherter Scamorza
- schwarzer Pfeffer
Zubereitung
1.
Tomaten waschen, jeweils den Stielansatz entfernen. Tomaten in grobe Stücke schneiden. Knoblauch schälen, halbieren und in etwas Olivenöl bei mittlerer Temperatur farblos anschwitzen. Nach 3 bis 4 Minuten Tomatenmark dazugeben, mit anschwitzen. Tomaten hinzufügen, alles gut mischen und etwas salzen. Deckel auf den Topf setzen und das Ganze bei mittlerer Temperatur etwa 25 Minuten köcheln lassen. Ofen auf 170 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Zucchini waschen, putzen, trocken tupfen, in feine Scheiben schneiden (ca. 2 mm dick) und getrennt nach Farben in einer Pfanne in Olivenöl 3 bis 4 Minuten anschwitzen. Dabei nur leicht Farbe geben. Zucchini salzen, getrennt nach Farben jeweils auf einem Teller beiseitestellen.
2.
Basilikumblätter abzupfen. Scamorza in sehr feine Scheiben schneiden. Tomaten pürieren und Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken.
3.
Dann in einer ofenfesten Form Zucchini, Tomatensauce, Basilikumblätter und Scamorza schichten, dann wieder eine Lage Zucchini, Tomatensauce, Basilikum und Scamorza und so weiter. Für die oberste Schicht bieten sich die gelben Zucchini an, weil sie schön leuchten, diese zum Abschluss mit Tomatensauce bedecken und mit Olivenöl beträufeln.
4.
Form in den Ofen geben und Zucchini ca. 1 Stunde backen. Aus dem Ofen nehmen und mindestens eine halbe Stunde ruhen lassen. Lauwarm mit geröstetem Weißbrot servieren. Dazu passt ein trockener Rosé.
Caroline Autenrieth kocht gemeinsam mit ihrem Mann José María González Sampedro in ihrem Restaurant »Waldhorn« in Stuttgart-Rohr und schreibt neben Stephan Hentschel, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.