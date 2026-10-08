1. Sauerkraut im Sieb kurz mit Wasser durchspülen, dadurch wird es milder. Zwiebeln halbieren, in feine Streifen schneiden und in der Butter längere Zeit glasig anschwitzen. Nach 5 Minuten geschnittenen Knoblauch dazugeben, dann das Paprikapulver. Kurz rühren, sofort das Sauerkraut hinzufügen, wieder rühren, Brühe angießen und das Ganze 20 Minuten zugedeckt sanft köcheln lassen. Dann Paprikastreifen mit der Crème fraîche und Gochujang (pikante ko­reanische Würzpaste) unterrühren.

2. Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Spitzkohl vierteln (vom Strunk schräg nur so viel wegschneiden, dass die Kohlblätter noch zusammenhalten). Schnittseiten salzen. Öl in eine ofenfeste Pfanne geben und den Kohl rundum anbraten, er soll gut bräunen. Kohlstücke auf den Rücken legen, Weißwein dazugeben und aufkochen, mit Gemüsebrühe ablöschen, der Pfannenboden soll leicht bedeckt sein. Deckel aufsetzen und das Ganze ca. 20 Minuten im Ofen schmoren, bis der Kohl weich ist, aber noch Struktur hat (zur Probe mit Gabel einstechen).

3. In einem hohen Gefäß Ei mit Senf verrühren. Mit einem Pürierstab langsam das Öl einarbeiten, bis eine stabile Mayonnaise entsteht – falls sie zu dünn ist, etwas mehr Öl nehmen. Anschließend den Zitronensaft und die Gewürze einrühren (Achtung, Gochujang ist scharf).