1. Schalotten in geschmolzener Butter andünsten. Die gewaschenen Pilzreste dazugeben, salzen und pfeffern. Mit Weißwein ablöschen und mit der Brühe aufgießen. Aufkochen lassen. Anschließend mit der geriebenen Kartoffel abbinden und 10 Minuten leicht köcheln lassen. Danach die Sahne zugeben und alles nochmals aufkochen lassen. Durch ein Sieb passieren, evtl. erneut mit Salz und Pfeffer abschmecken.

2. Pfifferlinge putzen, waschen, in kochendem Wasser kurz blanchieren und mit Eiswasser abschrecken. Auf einem Küchentuch ein wenig trockentupfen. Mit fein gewürfelten Schalotten und Butter in einem kleinen Topf anschwitzen. Zum Schluss etwas frisch geschnittenen Schnittlauch dazugeben.

3. Den gewaschenen Spinat in Salzwasser kurz blanchieren und danach in Eiswasser abschrecken. Spinat gut ausdrücken und mit einem Mixer fein pürieren. Die Butter erwärmen und schaumig schlagen. Nach und nach die Eier und Eigelbe beigeben und den Quark einrühren. Mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken und mit Mehl, Spinat, den Semmelbröseln und dem fein geriebenen Toastbrot verrühren. Anschließend einige Zeit kaltstellen.