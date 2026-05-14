1. Den fein geschälten Spargel in einer flachen Pfanne knapp mit Wasser bedecken, mit Salz und Zucker würzen, die Butter dazugeben und das Ganze cirka 10 bis 12 Minuten köcheln lassen. Die Stangen herausnehmen und kurz in kaltem Wasser abschrecken. Den Spargelsud aufheben. Spargel in einen Schmortopf legen.

2. Für die Vinaigrette den Spargelsud in der Pfanne aufkochen, mit geriebener Kartoffel abbinden und cirka 15 Minuten kochen lassen. Dann mit Essig, Zitronensaft und Cayennepfeffer abschmecken. Abermals mit Salz und Zucker würzen und die Öle dazugeben. Gut mischen. Den Spargel mit dieser Marinade bedecken und ziehen lassen.

3. Den marinierten Spargel auf einem Tuch trocken tupfen. Jeweils 4 Spargelstangen in eine Ciabattascheibe einschlagen und in etwas Olivenöl in einer nicht zu heißen Pfanne auf beiden Seiten goldgelb anbraten. Die Spargelpäckchen herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Eventuell kurz warmstellen.