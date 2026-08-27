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»Mir gefällt hier besonders die Kombination aus Erdigem, süßer Frucht und frischer Schärfe. Weil die Creme gekühlt wird, kontrastieren auch die Temperaturen. Eine überraschende Vorspeise oder ein leichter, gesunder Lunch.«
Gebackene Rote Bete mit Trauben und Meerrettich
Zutaten
- 600 g Rote Beten (möglichst 3 - 4 gleich große Knollen)
- 100 - 200 g Salz
- 20 g frischer Meerrettich (oder scharfer aus dem Glas)
- 300 g Crème fraîche
- 200 g rote, kernlose Trauben (alternativ: süße, knackige Kirschen)
- 2 × 40 ml Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
1.
Ofen auf 160 Grad vorheizen. Rote Beten waschen, den Strunk abschneiden. In einer feuerfesten Form den Boden gut mit Salz bedecken und die Knollen mit der Spitze nach oben hineinsetzen. In den heißen Ofen stellen, je nach Größe dauert das Garen 1½ bis 2 Stunden.
2.
Inzwischen den Meerrettich mit einer feinen Raspel reiben und in die Crème fraîche rühren, das Ganze abdecken und in den Kühlschrank stellen. Nun die Trauben quer (!) halbieren. In eine Schüssel geben, mit 40 ml Olivenöl und einer Prise Salz marinieren, beiseitestellen.
3.
Zum Test mit einem spitzen Messer in die Knollen stechen und anheben: Wenn die Knolle abfällt, ist sie gar. Etwas auskühlen lassen und schälen. Beten mit den Fingern in grobe, walnuss-große Stücke brechen. Mit 40 ml Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren.
4.
Zum Anrichten die kühle Creme in Bowls oder tiefen Tellern verstreichen, die warmen Beten darauf platzieren. Die Trauben an- und darauflegen, alles mit dem Sud beträufeln. Etwas frischen Meerrettich darüber reiben.
Stephan Hentschel kocht mit seiner Cateringfirma »Chefs of Berlin« auf kulinarischen Events und schreibt neben Caroline Autenrieth, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.