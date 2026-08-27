1. Ofen auf 160 Grad vorheizen. Rote Beten waschen, den Strunk abschneiden. In einer feuerfesten Form den Boden gut mit Salz bedecken und die Knollen mit der Spitze nach oben hineinsetzen. In den heißen Ofen stellen, je nach Größe dauert das Garen 1½ bis 2 Stunden.

2. Inzwischen den Meerrettich mit einer feinen Raspel reiben und in die Crème fraîche rühren, das Ganze abdecken und in den Kühlschrank stellen. Nun die Trauben quer (!) halbieren. In eine Schüssel geben, mit 40 ml Olivenöl und einer Prise Salz marinieren, beiseitestellen.

3. Zum Test mit einem spitzen Messer in die Knollen stechen und anheben: Wenn die Knolle abfällt, ist sie gar. Etwas auskühlen lassen und schälen. Beten mit den Fingern in grobe, walnuss-große Stücke brechen. Mit 40 ml Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren.