Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Kürbis waschen, entkernen und in Spalten schneiden. In einer Schüssel mit Salz und etwa 3 EL Olivenöl marinieren. Auf einem Backblech etwa 30 Minuten im Ofen rösten, bis der Kürbis weich und leicht gebräunt ist. In der Zwischenzeit Brotbrösel in Pfanne mit Olivenöl langsam goldbraun rösten. Leicht salzen und auf einem großen Teller beiseite stellen.

3.

Sahne langsam dazugießen und dabei mit einem Schneebesen gründlich rühren. Sahne zirka 5 Minuten einköcheln lassen, vom Herd nehmen, dann den Roquefort dazugeben, der sich in der heißen Sahne komplett auflösen soll. Crème fraîche unterrühren und Sauce etwa 5 Minuten auf niedriger Stufe ziehen lassen, dabei immer wieder umrühren (nicht sprudelnd kochen!). Kapern abwaschen, fein hacken und zur Sauce geben. Sauce mit Salz, viel schwarzem Pfeffer und Zitronenabrieb abschmecken. Wenn die Sauce etwas zu dünnflüssig ist, 1 TL Speisestärke mit sehr wenig kaltem Wasser anrühren und tropfenweise unter Rühren zur Sauce geben, bis sie die gewünschte Konsistenz hat.