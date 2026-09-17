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»Hokkaido-Kürbis liebe ich, wenn er im Kontrast zu würzigen Roquefort-Noten steht. Die Sauce lässt sich auch sehr gut kalt als Dip verwenden. Dann lässt man sie für ein paar Stunden im Kühlschrank durchziehen, bis sie eine feste, aber cremige Konsistenz bekommt.«
Gerösteter Kürbis mit Roquefort-Sauce
Zutaten
Für den Kürbis
- 1 Hokkaido-Kürbis (1–1,5 kg)
- Salz
- 5 EL Olivenöl
- 150 g grobe Brotbrösel (dazu altbackenes Weißbrot grob hacken oder mixen)
Für die Sauce
- 1 EL Butter
- 200 g Roquefort
- 2 Knoblauchzehen
- 200 g Sahne
- 150 g Crème fraîche
- 2 EL Kapern
- Pfeffer
- Salz
- 1 Bio-Zitrone
- ggf. 1 TL Speisestärke
Zubereitung
1.
Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Kürbis waschen, entkernen und in Spalten schneiden. In einer Schüssel mit Salz und etwa 3 EL Olivenöl marinieren. Auf einem Backblech etwa 30 Minuten im Ofen rösten, bis der Kürbis weich und leicht gebräunt ist. In der Zwischenzeit Brotbrösel in Pfanne mit Olivenöl langsam goldbraun rösten. Leicht salzen und auf einem großen Teller beiseite stellen.
2.
Für die Roquefort-Sauce Butter in einem Topf schmelzen. Roquefort grob hacken. Knoblauch sehr fein hacken und in der Butter glasig und farblos anschwitzen.
3.
Sahne langsam dazugießen und dabei mit einem Schneebesen gründlich rühren. Sahne zirka 5 Minuten einköcheln lassen, vom Herd nehmen, dann den Roquefort dazugeben, der sich in der heißen Sahne komplett auflösen soll. Crème fraîche unterrühren und Sauce etwa 5 Minuten auf niedriger Stufe ziehen lassen, dabei immer wieder umrühren (nicht sprudelnd kochen!). Kapern abwaschen, fein hacken und zur Sauce geben. Sauce mit Salz, viel schwarzem Pfeffer und Zitronenabrieb abschmecken. Wenn die Sauce etwas zu dünnflüssig ist, 1 TL Speisestärke mit sehr wenig kaltem Wasser anrühren und tropfenweise unter Rühren zur Sauce geben, bis sie die gewünschte Konsistenz hat.
4.
Hokkaido-Spalten auf Teller verteilen. Mit Roquefort-Sauce übergießen, mit Bröseln bestreuen und sofort genießen.
Caroline Autenrieth kocht gemeinsam mit ihrem Mann José María González Sampedro in ihrem Restaurant »Waldhorn« in Stuttgart-Rohr und schreibt neben Stephan Hentschel, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.