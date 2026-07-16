1. Ziegenfrischkäse und Crème fraîche zu einer cremigen Masse verrühren, mit Salz, Paprika, Chili und Zitronensaft abschmecken.

2. Für den Salat die Zucchini waschen und trocknen, die Enden abschneiden. Mit Sparschäler der Länge nach dünne Zucchinibänder hobeln, leicht salzen und kurz ziehen lassen. Getrocknete Tomaten in feine Streifen schneiden und unter die Zucchini mischen.

3. Auberginen schälen und in zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Diese leicht salzen und rund eine halbe Stunde ruhen lassen, damit sie Wasser ziehen. Dann die Scheiben trocken tupfen und mit Salz, Paprikapulver und ggf. etwas Chili würzen.

4. Mehl, verrührte Eier und Panko in je einen tiefen Teller geben. Nun die Scheiben etwas mehlieren, durchs Ei ziehen und im Panko wälzen. Panko mit der flachen Hand fest auf die Aubergine drücken, damit es haften bleibt.

5. Ofen auf 60 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine Pfanne oder einen breiten Topf zwei Zentimeter hoch mit Öl befüllen und erhitzen, bis es blubbert. Dann Auberginenscheiben nach und nach darin goldbraun ausbacken (ca. 8 bis 10 Min.). Herausheben und auf Küchenpapier abtropfen lassen, im Ofen warmhalten.

6. Zucchinisalat mit Zitronensaft und Olivenöl marinieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.