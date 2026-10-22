1. In einem großen Topf Butter und Öl erhitzen, Knoblauchzehe, Thymian und das Brot dazugeben, auf mittlerer Flamme zirka 5 Minuten knusprig braten. Alles mit einer Schaumkelle aus dem Fett heben und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.

2. Ins übrige Fett das Mehl schütten, mit dem Schneebesen verrühren, dann Weißwein angießen und rührend eine Mehlschwitze herstellen. Die heiße (!) Brühe dazugeben und nach und nach die Sahne hineinrühren. Einmal kurz aufkochen, dann den Käse mit dem Pürierstab reinmixen. Wer mag, schmeckt mit gekörnter Brühe ab.