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»Immer wenn ich in Baden-Baden war, um in einer ARD-Sendung ein Rezept vorzustellen, traf ich mich mit ein paar Bekannten zum gemeinsamen Kochen. Ein Allgäuer servierte mal diese gehaltvolle, wärmende Winterkost. Mein Freund Norbert nennt sie ›Fondue zum Löffeln‹.«
Allgäuer Käsesuppe mit Roggencroûtons
Zutaten
- 50 g Butter
- 50 ml Olivenöl
- 1 Knoblauchzehe, geschält
- 2 Zweige Thymian
- 200 g Roggenbrot ohne Körner, in 1 x 1 cm große Würfel geschnitten
- 40 g Mehl
- 100 ml Weißwein
- 500 ml kräftige, heiße Brühe (Gemüse, Huhn oder Rind)
- 400 g Schlagsahne
- 400 g geriebener, mittel-alter Bergkäse (oder Gruyère, Appenzeller, Emmentaler)
- evtl. gekörnte Brühe
- Pfeffer
- 1 EL Schnittlauchröllchen
Zubereitung
1.
In einem großen Topf Butter und Öl erhitzen, Knoblauchzehe, Thymian und das Brot dazugeben, auf mittlerer Flamme zirka 5 Minuten knusprig braten. Alles mit einer Schaumkelle aus dem Fett heben und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.
2.
Ins übrige Fett das Mehl schütten, mit dem Schneebesen verrühren, dann Weißwein angießen und rührend eine Mehlschwitze herstellen. Die heiße (!) Brühe dazugeben und nach und nach die Sahne hineinrühren. Einmal kurz aufkochen, dann den Käse mit dem Pürierstab reinmixen. Wer mag, schmeckt mit gekörnter Brühe ab.
3.
Zum Servieren vier tiefe Teller oder Bowls mit dem gebratenen Knoblauch ausreiben, die Thymianblättchen über den Brot-Croûtons abstreifen. Die Suppe verteilen, je zwei Umdrehungen mit der Pfeffermühle darüber, Croûtons vorsichtig auf die Suppe legen, mit Schnittlauchröllchen bestreuen. Mit extra Brot und einer Schüssel buntem Salat ist das ein Hauptgericht. Tipp: Die Croûtons lassen sich auch aus Weißbrot machen, doch zu dieser deftigen Suppe passt kräftiges Brot einfach besser.
Stephan Hentschel kocht mit seiner Cateringfirma »Chefs of Berlin« auf kulinarischen Events und schreibt neben Caroline Autenrieth, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.