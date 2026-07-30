Sie möchten kein Rezept oder Geschichte über Genuss und Ernährung mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:
»In Japan heißen Kneipen ›Izakaya‹. Da bekommt man zum Beispiel diesen frischen, warmen Salat. Man kann ihn als Snack oder als Hauptgericht essen. Anders als unser Kartoffelsalat wird er nicht besser, wenn er lange durchzieht.«
Zutaten
Für den Salat
- 600 g mehlige Kartoffeln
- 3 hart gekochte Eier
- 40 g Zwiebel (geschält)
- 40 g Möhre (geschält)
- 80 g Gurke (mit Schale)
- Salz
Für die Marinade
- 150 g Mayonnaise (ideal: »Kewpie« aus dem Asia-Laden)
- 15 ml Sesamöl (geröstet)
- 20 ml heller Reisessig (oder Weißweinessig)
- 40 g körniger oder mittelscharfer Senf
- ggf. 1 TL weißer Sesam (geröstet)
- 4 Blätter von Romanaherzen, Chicorée oder Radicchio (gewaschen)
- ersatzweise gehackte Petersilie
Zubereitung
1.
Kartoffeln in gesalzenem Wasser (pro Liter Wasser 1 Teelöffel Salz) weich kochen. Test: Mit einem spitzen Messer in die Kartoffel hineinstechen; wenn sie beim Anheben vom Messer rutscht, ist sie gar.
2.
Eier pellen, halbieren und in einer Schüssel mit der Gabel grob zerdrücken. Zwiebel sehr fein würfeln oder in sehr dünne Streifen schneiden. Möhre fein würfeln. Gurke längs halbieren, die Hälften in 3 Millimeter dicke Scheiben schneiden und diese wiederum in Stifte (sodass an der Spitze etwas dunkelgrüne Gurkenschale zu sehen ist). Gurke zum Entwässern mit einer Prise Salz mischen.
3.
Die Zutaten für die Marinade in einer Schüssel glatt rühren. Zwiebel, Möhre, Gurke und Eier dazugeben und mischen.
4.
Kartoffeln abgießen und 5 Minuten ausdampfen lassen. Dann pellen, in eine Schüssel legen und mit der Gabel zerdrücken, die Kartoffeln sollen stückig bleiben. Sofort zur Marinade geben, durchmischen und mit Salz abschmecken.
5.
Den noch lauwarmen Salat auf Teller verteilen, mit Sesam bestreuen und Salatblätter anlegen (oder Petersilie darauf verteilen). Beim Essen immer mal wieder von den knackigen Blättern abbeißen, sie werden in die Hand genommen und geben einen frischen Kick.
Stephan Hentschel kocht mit seiner Cateringfirma »Chefs of Berlin« auf kulinarischen Events und schreibt neben Caroline Autenrieth, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.