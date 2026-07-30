1. Kartoffeln in gesalzenem Wasser (pro Liter Wasser 1 Teelöffel Salz) weich kochen. Test: Mit einem spitzen Messer in die Kartoffel hineinstechen; wenn sie beim Anheben vom Messer rutscht, ist sie gar.

2. Eier pellen, halbieren und in einer Schüssel mit der Gabel grob zerdrücken. Zwiebel sehr fein würfeln oder in sehr dünne Streifen schneiden. Möhre fein würfeln. Gurke längs halbieren, die Hälften in 3 Millimeter dicke Scheiben schneiden und diese wiederum in Stifte (sodass an der Spitze etwas dunkelgrüne Gurkenschale zu sehen ist). Gurke zum Entwässern mit einer Prise Salz mischen.

3. Die Zutaten für die Marinade in einer Schüssel glatt rühren. Zwiebel, Möhre, Gurke und Eier dazugeben und mischen.

4. Kartoffeln abgießen und 5 Minuten ausdampfen lassen. Dann pellen, in eine Schüssel legen und mit der Gabel zerdrücken, die Kartoffeln sollen stückig bleiben. Sofort zur Marinade geben, durch­mischen und mit Salz abschmecken.