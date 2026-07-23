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»Tumbet ist ein traditioneller mallorquinischer Auflauf, den wir gern zu gegrilltem Fisch essen. Er ist aber auch für sich genommen köstlich. Man braucht nichts weiter als einen lauen Sommerabend, kühlen Weißwein und ein paar nette Gäste.«
Zutaten
- 1 kg Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
- 2 Auberginen
- 1 Zucchini
- 2 rote Spitzpaprika
- 1 grüne Spitzpaprika
- ca. 8 EL Olivenöl zum Braten
- Salz
- Pfeffer
- Fett für die Auflaufform
Für die Sauce
- 1 Gemüsezwiebel
- 500 g Tomaten, frisch und überreif (Kochtomaten)
- 3 EL Olivenöl zum Braten
- 3 Knoblauchzehen
- 3 Lorbeerblätter
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
1.
Die Kartoffeln waschen, schälen und in dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Auberginen und Zucchini waschen, trocknen und in dünne Scheiben schneiden, die Auberginen leicht salzen. Die Paprikaschoten halbieren, entkernen und in Streifen schneiden.
2.
Für die Sauce die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Tomaten waschen, trocknen, halbieren, vom Stielansatz befreien und grob hacken. 3 EL Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebelwürfel darin goldbraun andünsten. Knoblauch fein hacken und mit andünsten. Tomaten und Lorbeer dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 20 Minuten sämig einkochen lassen.
3.
Inzwischen 2 EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Zuerst die Kartoffeln darin von beiden Seiten knusprig braten, mit Salz und Pfeffer würzen. Herausnehmen und auf einem Teller beiseitestellen. Ofen vorheizen. Anschließend die Zucchinischeiben mit 2 EL Öl von beiden Seiten goldbraun braten und würzen, ebenfalls beiseitestellen. Die Paprikastreifen mit 2 EL Öl kurz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und beiseitestellen. Zuletzt die Auberginenscheiben abtupfen, mit 2 EL Öl kurz anbraten und ebenfalls würzen
4.
Die Sauce durch ein Sieb streichen. Eine ofenfeste Form einfetten. Abwechselnd Kartoffeln, Zucchini, Paprika und Aubergine einschichten. Mit Tomatensauce abschließen.
5.
Im Backofen bei etwa 170 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene ca. 40 Minuten backen. Tumbet aus dem Ofen nehmen, ruhen lassen und lauwarm oder abgekühlt genießen.
Caroline Autenrieth kocht gemeinsam mit ihrem Mann José María González Sampedro in ihrem Restaurant »Waldhorn« in Stuttgart-Rohr und schreibt neben Stephan Hentschel, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.