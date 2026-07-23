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Kochquartett: Das RezeptMallorquinische Gemüselasagne

Aus Heft 30/26
Der Auflauf passt zu gegrilltem Fisch.
Der Auflauf passt zu gegrilltem Fisch. Foto & Styling: Reinhard Hunger

Der Auflauf Tumbet aus Kartoffeln, mediterranem Gemüse und geschmorten Tomaten schmeckt warm und kalt. Ein vegetarisches Sommergericht, das sich gut vorbereiten lässt.

Von Caroline Autenrieth

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»Tumbet ist ein traditioneller mallorquinischer Auflauf, den wir gern zu gegrilltem Fisch essen. Er ist aber auch für sich genommen köstlich. Man braucht nichts weiter als einen lauen Sommerabend, kühlen Weißwein und ein paar nette Gäste.«

Vorbereitungszeit
15Min.
Kochzeit
1Std.
15Min.
Schwierigkeit
mittelschwer
Menge
für4 Personen

Zutaten

    • 1 kg Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
    • 2 Auberginen
    • 1 Zucchini
    • 2 rote Spitzpaprika
    • 1 grüne Spitzpaprika
    • ca. 8 EL Olivenöl zum Braten
    • Salz
    • Pfeffer
    • Fett für die Auflaufform

  • Für die Sauce

    • 1 Gemüsezwiebel
    • 500 g Tomaten, frisch und überreif (Kochtomaten)
    • 3 EL Olivenöl zum Braten
    • 3 Knoblauchzehen
    • 3 Lorbeerblätter
    • Salz
    • Pfeffer

Zubereitung

  1. 1.

    Die Kartoffeln waschen, schälen und in dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Auberginen und Zucchini waschen, trocknen und in dünne Scheiben schneiden, die Auberginen leicht salzen. Die Paprikaschoten halbieren, entkernen und in Streifen schneiden.

  2. 2.

    Für die Sauce die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Tomaten waschen, trocknen, halbieren, vom Stielansatz befreien und grob hacken. 3 EL Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebelwürfel darin goldbraun andünsten. Knoblauch fein hacken und mit andünsten. Tomaten und Lorbeer dazugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 20 Minuten sämig einkochen lassen.

  3. 3.

    Inzwischen 2 EL Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Zuerst die Kartoffeln darin von beiden Seiten knusprig braten, mit Salz und Pfeffer würzen. Heraus­nehmen und auf einem Teller beiseitestellen. Ofen vorheizen. Anschließend die Zucchinischeiben mit 2 EL Öl von beiden Seiten goldbraun braten und würzen, ebenfalls beiseitestellen. Die Paprikastreifen mit 2 EL Öl kurz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und beiseitestellen. Zuletzt die Auberginenscheiben abtupfen, mit 2 EL Öl kurz anbraten und ebenfalls würzen

  4. 4.

    Die Sauce durch ein Sieb streichen. Eine ofenfeste Form einfetten. Abwechselnd Kartoffeln, Zucchini, Paprika und Aubergine einschichten. Mit Tomatensauce abschließen.

  5. 5.

    Im Backofen bei etwa 170 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene ca. 40 Minuten backen. Tumbet aus dem Ofen nehmen, ruhen lassen und lauwarm oder abgekühlt genießen.

Illustration: Grafilu

Caroline Autenrieth kocht gemeinsam mit ihrem Mann José María González Sampedro in ihrem Restaurant »Waldhorn« in Stuttgart-Rohr und schreibt neben Stephan Hentschel, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.

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Dieses Gericht ist das beste Abendessen: Einfach zuzubereiten, schmeckt es kalt mit Baguette oder warm, etwa mit einer Polenta.

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