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»Die kalte andalusische Suppe ist schnell und leicht gemacht, reich an Mineral- und Nährstoffen und schmeckt einfach super. Der Clou bei meinem Rezept ist, dass ich die Tomatenkerne separat würze und in einem Sieb ausdrücke.«
Zutaten
- 20 reife Tomaten
- 3 rote Paprikaschoten
- 2 Salatgurken
- 1 l Tomatensaft oder Tomatenessenz
- Salz, Zucker, Pfeffer, Cayennepfeffer
- Essig nach Belieben
Zubereitung
1.
Tomaten blanchieren, Haut abziehen. Tomaten entkernen, dabei die Kerngehäuse in einer separaten Schüssel auffangen. Kerngehäuse gut salzen und zuckern. Paprika ebenfalls blanchieren, die Haut abziehen. Gurken schälen, halbieren und entkernen. Tomaten, Paprika und Gurken in mundgerechte Stücke schneiden und in einer großen Schüssel vermengen.
2.
Die angesalzenen, gezuckerten Kerngehäuse durch ein grobes Sieb stoßen und mit dem Tomatensaft oder der Tomatenessenz zur Tomaten-Paprika-Gurken-Mischung geben. Gut mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen und am besten über Nacht im Kühlschrank marinieren lassen.
3.
Am nächsten Tag alles in einen Mixer geben, kurz mixen und nochmals abschmecken. Nach Belieben mit einem Spritzer Essig verfeinern. Suppe danach im Kühlschrank oder auf Eis kalt stellen. Gazpacho in gekühlten Schalen oder tiefen Tellern anrichten.
Sigi Schelling kocht im Restaurant »Werneckhof« in München und schreibt neben Caroline Autenrieth, Stephan Hentschel und Konstantin Keller für unser Kochquartett.