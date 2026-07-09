1. Tomaten blanchieren, Haut abziehen. Tomaten entkernen, dabei die Kerngehäuse in einer separaten Schüssel auffangen. Kerngehäuse gut salzen und zuckern. Paprika ebenfalls blanchieren, die Haut abziehen. Gurken schälen, halbieren und entkernen. Tomaten, Paprika und Gurken in mundgerechte Stücke schneiden und in einer großen Schüssel vermengen.

2. Die angesalzenen, gezuckerten Kerngehäuse durch ein grobes Sieb stoßen und mit dem Tomatensaft oder der Tomatenessenz zur Tomaten-Paprika-Gurken-Mischung geben. Gut mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen und am besten über Nacht im Kühlschrank marinieren lassen.