1. Zwiebelstreifen mit Knoblauch in Butter glasig andünsten. Salzen und pfeffern. Petersilie und Majoran untermischen. Die Masse auf einem Blech kaltstellen.

2. Semmel in Milch einweichen und gut ausdrücken. In einer Schüssel die Fleischwürfel salzen und pfeffern. Paprika, Senf, die erkalteten Zwiebeln und das ausgedrückte Brot dazugeben, alles gut mischen und durch den Fleischwolf drehen (oder das Fleisch zuvor beim Metzger durchdrehen lassen). Ei dazugeben. Wenn nötig, nochmals abschmecken.

3. Kleine Fleischpflanzerl formen und in einer Pfanne mit etwas Öl auf beiden Seiten anbraten, bis sie Farbe bekommen. Dann im Ofen 3 bis 4 Minuten bei 160 Grad fertiggaren.

4. Geschälte Kartoffeln vierteln und in gesalzenem Wasser mit Curry und Kurkuma weichkochen. Abgießen und sofort durch die Presse drücken. Butter hinzufügen und vermengen. Das Püree mit Salz und geriebenem Muskat würzen, heiße Milch darunter rühren und geschlagene Sahne darunterheben, bis es eine cremige Konsistenz hat. Noch einmal pikant abschmecken.

5. Klein gehackte Knochen in etwas Öl und Butter knus­prig anbraten. Karotten, Sellerie, Schalotten, Zwiebeln, Knoblauch kurz mitrösten, Dosentomaten einrühren. Vom Herd nehmen, mit Weißwein und Eiswürfeln ablöschen. Ein paar Minuten stehen lassen, damit sich alles vom Topfboden lösen kann, dann mit Kalbsfond auffüllen. Kartoffel ganz fein reiben, sodass ein Mus entsteht, mit Lorbeerblatt, Thymian, Rosmarin, Pfefferkörnern und Salz zur Jus geben. Einmal aufkochen lassen und 45 bis 60 Minuten köcheln lassen. Jus durch ein feines Sieb passieren.