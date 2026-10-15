1. Speck in Stückchen schneiden und in einer Pfanne ohne weiteres Fett langsam knusprig anbraten. Auf Küchentuch geben und beiseite stellen.

2. Petersilie waschen und trocknen, die Blätter abzupfen und fein hacken. Für den Teig zuerst Mehl mit Milch glattrühren, dann Eier, Butter, Salz und etwas zu-sätzliche Butter oder Öl zum Ausbacken einrühren. So entstehen keine Mehl-Klumpen. Zum Schluss die Petersilie unterrühren. Den Teig etwa 15 Minuten ruhen lassen.

3. Filder- oder Spitzkraut waschen, vom dicken Strunk befreien und in sehr feine Streifen schneiden. Zwiebel schälen, in sehr feine Scheiben schneiden und in Oliven-öl glasig dünsten. Spitzkraut dazugeben und mit andünsten, bis es zusammenfällt. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Sahne zum Kraut gießen und alles abgedeckt 10 Minuten köcheln lassen. Zuletzt Deckel abnehmen, damit die Flüssigkeit cremig einkocht.