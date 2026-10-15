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»Bei uns im Schwabenland nennt man dünne Pfannkuchen Flädle. Im Herbst fülle ich sie gern mit Filderkraut, dem feinen Spitzkraut, das auf der Filderebene über Stuttgart gedeiht.«
Gefüllte Flädle mit Filderkraut
Zutaten
- 120 g durchwachsener Speck in Scheiben
Für den Teig
- ½ Bund glatte Petersilie
- 150 g Mehl
- 250 ml Milch
- 2 Eier
- 2 EL flüssige Butter
- Salz
- etwas Butter oder Öl zum Ausbacken
Für die Krautfüllung
- 750 g Filderkraut (oder eine andere Sorte feines Spitzkraut)
- 1 Zwiebel
- 2 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
- Muskat
- 200 g Sahne
- etwas Zitronensaft
- Salz
- 1 Bund Schnittlauch
Zubereitung
1.
Speck in Stückchen schneiden und in einer Pfanne ohne weiteres Fett langsam knusprig anbraten. Auf Küchentuch geben und beiseite stellen.
2.
Petersilie waschen und trocknen, die Blätter abzupfen und fein hacken. Für den Teig zuerst Mehl mit Milch glattrühren, dann Eier, Butter, Salz und etwas zu-sätzliche Butter oder Öl zum Ausbacken einrühren. So entstehen keine Mehl-Klumpen. Zum Schluss die Petersilie unterrühren. Den Teig etwa 15 Minuten ruhen lassen.
3.
Filder- oder Spitzkraut waschen, vom dicken Strunk befreien und in sehr feine Streifen schneiden. Zwiebel schälen, in sehr feine Scheiben schneiden und in Oliven-öl glasig dünsten. Spitzkraut dazugeben und mit andünsten, bis es zusammenfällt. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Sahne zum Kraut gießen und alles abgedeckt 10 Minuten köcheln lassen. Zuletzt Deckel abnehmen, damit die Flüssigkeit cremig einkocht.
4.
Beschichtete Pfanne dünn mit Öl oder Butter ausstreichen. Teig in die Pfanne gießen und je nach Pfannengröße neben- oder hintereinander acht Flädle backen. Während des Backens kann man die Flädle warmhalten, indem man in einem Topf etwas Wasser zum Kochen bringt und einen passenden Teller auf den Topf setzt. Auf diesem Teller können die Flädle gestapelt werden. Kraut mit Zitronensaft und Salz abschmecken. Schnittlauch fein schneiden und untermischen. Flädle jeweils mit Kraut belegen, mit Speck bestreuen und einrollen. Auf vorgewärmten Tellern sofort servieren.
Caroline Autenrieth kocht gemeinsam mit ihrem Mann José María González Sampedro in ihrem Restaurant »Waldhorn« in Stuttgart-Rohr und schreibt neben Stephan Hentschel, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.