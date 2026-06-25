1. Die gekochten und abgetrockneten Kartoffeln schälen und in feine Scheiben schneiden. Den Speck in einer großen Pfanne langsam ohne zusätzliches Fett knusprig braten, anschließend auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.

2. Gurken waschen und in dünne Scheiben schneiden. Pfirsiche waschen, halbieren und in feine Spalten schneiden. Zwiebel abziehen und sehr fein würfeln.

3. Aus Olivenöl, Essig, Senf, Honig, Salz und Pfeffer das Dressing herstellen. Die fein gewürfelte Zwiebel zum Dressing geben und durchziehen lassen.

4. Während das Öl für die Bratkartoffeln in einer großen Pfanne heiß wird, drei angedrückte, ungeschälte Knoblauchzehen hinzufügen, um es zu aromatisieren. Kartoffeln in kleineren Portionen goldbraun braten, damit sie schön knusprig werden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Abtropfen auf ein Küchenpapier geben.