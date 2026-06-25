Sie möchten kein Rezept oder Geschichte über Genuss und Ernährung mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:
»Im Sommer essen wir Bratkartoffeln gern als Salat. Wichtig ist, dass die Kartoffeln, nachdem sie mit Schale in gesalzenem Wasser gegart wurden, gut abkühlen und trocknen. Dann lassen sie sich besonders knusprig braten und behalten ihre Form. Ideal sind am Vortag gekochte Kartoffeln.«
Zutaten
- 600 g gekochte Kartoffeln (festkochend)
- 100 g Frühstücksspeck
- 2 kleine zarte Salatgurken (Vespergurken)
- 2 reife Pfirsiche
- 1 rote Zwiebel
- 4 EL Olivenöl
- 2 EL heller Essig
- 2 TL scharfer Senf
- 1 TL Honig
- Salz, Pfeffer
- Öl zum Braten der Kartoffeln
- 3 Knoblauchzehen
- 3 Stiele Estragon
- 1 Bund Schnittlauch
Zubereitung
1.
Die gekochten und abgetrockneten Kartoffeln schälen und in feine Scheiben schneiden. Den Speck in einer großen Pfanne langsam ohne zusätzliches Fett knusprig braten, anschließend auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.
2.
Gurken waschen und in dünne Scheiben schneiden. Pfirsiche waschen, halbieren und in feine Spalten schneiden. Zwiebel abziehen und sehr fein würfeln.
3.
Aus Olivenöl, Essig, Senf, Honig, Salz und Pfeffer das Dressing herstellen. Die fein gewürfelte Zwiebel zum Dressing geben und durchziehen lassen.
4.
Während das Öl für die Bratkartoffeln in einer großen Pfanne heiß wird, drei angedrückte, ungeschälte Knoblauchzehen hinzufügen, um es zu aromatisieren. Kartoffeln in kleineren Portionen goldbraun braten, damit sie schön knusprig werden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Abtropfen auf ein Küchenpapier geben.
5.
Den knusprigen Speck grob hacken. Estragon und Schnittlauch fein schneiden und zum Dressing hinzufügen. Lauwarme Kartoffeln in eine Schüssel geben und vorsichtig mit Gurken, Pfirsichspalten und Dressing vermengen, mit Speck bestreuen und sofort servieren.
Caroline Autenrieth kocht gemeinsam mit ihrem Mann José María González Sampedro in ihrem Restaurant »Waldhorn« in Stuttgart-Rohr und schreibt neben Stephan Hentschel, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.