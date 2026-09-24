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»Ich bin beruflich häufig in Amsterdam. Dort stolpert man unweigerlich über den Geschmack von Ketjap Manis, einer gesüßten Sojasauce aus der einst niederländischen Kolonie Indonesien. Traditionell wird sie mit Fisch oder Huhn serviert, sie passt aber auch perfekt zu Auberginen.«
Gebackene Aubergine mit Ketjap Manis und Reis
Zutaten
- 500 g Aubergine (2 mittelgroße)
- 100 g Reis
- 150 ml Wasser
- 1 l Öl (Erdnuss- oder Rapsöl)
- 50 g Frühlingszwiebel (geputzt, ca. 3 St.)
- 50 g Butter
- 10 ml Sesamöl (geröstet)
- 15 ml Rapsöl
- 20 g Ingwer (am Stück)
- 10 g Knoblauch (fein gewürfelt)
- 50 ml Ketjap Manis
- 300 ml Gemüsebrühe
- 100 ml dunkle Sojasauce
- 1 TL Speisestärke (ca. 10 g)
- 50 ml Wasser
- 1 Limette (Saft)
Zubereitung
1.
Auberginen mit einem Sparschäler schälen. Reis in ein Sieb geben und viermal mit Wasser übergießen, um die Stärke abzuwaschen. Nassen Reis mit Wasser in einen kleinen Topf geben, einmal aufkochen, Deckel auflegen und den Reis bei kleiner Hitze 15 Minuten ziehen lassen. Auberginen der Länge nach vierteln. Öl in einem mittelgroßen Topf auf 160 Grad erhitzen. (Richtige Temperatur ist erreicht, wenn Sie einen trockenen Holzlöffel ins Öl halten und sich daran Bläschen bilden.) Die Auberginen darin portionsweise 4 bis 5 Minuten frittieren, sie sollen hellbraun werden. Herausheben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.
2.
Frühlingszwiebeln (vom Hellen her) in 5 cm lange Stücke schneiden, ein Drittel des Grüns übrig lassen und in feine Röllchen schneiden. In einer nicht zu großen Pfanne Butter sowie Sesam- und Rapsöl erhitzen. Ingwer, Knoblauch und die langen, hellen Zwiebelstücke darin eine Minute anschwitzen, dann Ketjap Manis, Gemüsebrühe und dunkle Sojasauce angießen und köcheln lassen. Die Stärke im Wasser auflösen und in die Pfanne geben. Kurz aufkochen und mit Limettensaft abschmecken.
3.
Auberginenviertel in eine Form legen. Die heiße Sauce darübergießen und die Auberginen noch ein paarmal esslöffelweise mit Sauce beträufeln, damit sie gut marinieren. Auberginen mit Reis servieren und mit den grünen Zwiebelröllchen bestreuen.
4.
Das Frittieröl durch ein feines Sieb gießen und im Kühlschrank als Bratöl aufbewahren. Varianten: Wer es scharf mag, gibt Chili in die Sauce. Als Topping eignen sich auch Röstzwiebeln, geröstete Sesamkörner, Korianderblätter oder gehackte Cashewnüsse.
Stephan Hentschel kocht mit seiner Cateringfirma »Chefs of Berlin« auf kulinarischen Events und schreibt neben Caroline Autenrieth, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.