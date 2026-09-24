1. Auberginen mit einem Sparschäler schälen. Reis in ein Sieb geben und viermal mit Wasser übergießen, um die Stärke abzuwaschen. Nassen Reis mit Wasser in einen kleinen Topf geben, einmal auf­kochen, Deckel auf­legen und den Reis bei kleiner Hitze 15 Minuten ziehen lassen. Auberginen der Länge nach vierteln. Öl in einem mittelgroßen Topf auf 160 Grad erhitzen. (Richtige Temperatur ist erreicht, wenn Sie einen trockenen Holzlöffel ins Öl halten und sich daran Bläschen bilden.) Die Auberginen darin portionsweise 4 bis 5 Minuten frittieren, sie sollen hellbraun werden. Heraus­heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

2. Frühlingszwiebeln (vom Hellen her) in 5 cm lange Stücke schneiden, ein Drittel des Grüns übrig lassen und in feine Röllchen schneiden. In einer nicht zu großen Pfanne Butter sowie Sesam- und Rapsöl erhitzen. Ingwer, Knoblauch und die langen, hellen Zwiebel­stücke darin eine Minute anschwitzen, dann Ketjap Manis, Gemüsebrühe und dunkle Sojasauce angießen und köcheln lassen. Die Stärke im Wasser auflösen und in die Pfanne geben. Kurz aufkochen und mit Limettensaft abschmecken.

3. Auberginenviertel in eine Form legen. Die heiße Sauce darübergießen und die Auberginen noch ein paarmal esslöffelweise mit Sauce beträufeln, damit sie gut marinieren. Auberginen mit Reis servieren und mit den grünen Zwiebelröllchen bestreuen.