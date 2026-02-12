1. Kartoffeln am Vortag gar kochen, gut ausdampfen lassen und zugedeckt zur Seite stellen.

2. Pfefferkörner mit etwas Flüssigkeit aus dem Glas im Topf erhitzen, bis die Flüssigkeit verdampft und Salz am Boden zu sehen ist. Mit Cognac ablöschen, diesen mit dem Feuerzeug anzünden (Vorsicht: Stichflamme!) und brennen lassen, bis nur noch wenig Flüssigkeit übrig ist. Sojasauce, Fond und Sahne dazugeben und alles um ein Drittel reduzieren. Währenddessen Stärke und Wasser in einem Glas miteinander verquirlen. Angießen und alles gründlich verrühren. Dann die Sauce mit dem Pürierstab ganz kurz anmixen, die Pfefferstücke sollen noch sichtbar sein. Abschmecken.

3. Kartoffeln pellen und in ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden. In zwei großen Bratpfannen (oder in zwei Durchgängen) Öl gut erhitzen, die Kartoffeln vorsichtig hineingleiten lassen, Hitze etwas reduzieren. Stehen lassen, bis die Scheiben gut gebräunt sind, vorsichtig wenden, wieder zum Bräunen stehen lassen. Leicht salzen. Wiederholen, bis die Kartoffeln schön Farbe haben.