1. Tomaten halbieren und mit Sojasauce und Mirin vermengen. Danach auf einem Blech verteilen und im Ofen bei 120 Grad Umluft 1,5 Stunden backen.

2. Zwiebel, Knoblauch und Ingwer fein hacken. Karotten und Sellerie in sehr kleine Würfel (Brunoise) schneiden und alles in je 40 ml Oliven- und Sesamöl anschwitzen. Dann das Rinderhack dazugeben und goldbraun anbraten, bis es krümelig wird. Das Tomatenmark einrühren und kurz mitrösten. Mit Rotwein und Sojasauce ablöschen. Dosentomaten und Misopaste hinzufügen und alles bei niedriger Hitze etwa zwei Stunden köcheln lassen, gelegentlich umrühren.

3. In den letzten 45 Minuten die Kombu-Alge dazugeben, allerdings am Ende der Garzeit wieder entfernen. Shiitake-Pilze können in der Sauce bleiben. Außerdem Buchweizen in einer Pfanne oder im Ofen ohne Fett anrösten und kurz vor dem Servieren unter die Sauce rühren.