1. Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze (oder 160 Grad Umluft) vorheizen. Fleisch in 3 cm große Würfel schneiden, salzen, leicht mit Mehl bestäuben und in Pflanzenöl kräftig anbraten, bis es schön Farbe hat. Dann gewürfelte Schalotten und gewürfelten Knoblauch kurz mit anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen und leicht einkochen lassen. Tomaten und so viel Brühe dazugeben, dass das Fleisch gerade so bedeckt ist. Dukkah (oder Kreuzkümmel und Korianderkörner) unterrühren und das Ganze zugedeckt im Ofen garen, bis das Fleisch zart ist und noch etwas Biss hat – das kann, je nach Lamm, bis zu 2 Stunden dauern.

2. Karotten und Sellerie, jeweils fein gewürfelt, für die letzten 30 Minuten zum Lamm geben. Sollte die Sauce sehr flüssig sein, nun den Deckel abnehmen, damit sie etwas reduziert. Kichererbsen in Sieb mit kaltem Wasser abspülen und kurz vor dem Servieren unter das Fleisch heben. Mit Salz und Dukkah abschmecken.