1. Miesmuscheln mit Messerchen von Bärten befreien, bereits geöffnete Muscheln aussortieren. Einen großen Topf mit Deckel erhitzen (am besten ist ein Glasdeckel). Muscheln in den heißen Topf geben, mit dem Pernod ablöschen, Deckel auflegen. Hitze geben, bis die Muscheln sich geöffnet haben, dabei den Topf immer wieder rütteln. Die Muscheln mit einem Schaumlöffel herausnehmen und in eine große Schüssel geben. Sud durch ein feines Sieb geben und beiseite stellen. Muschelfleisch aus den Schalen lösen, dabei noch geschlossene Muscheln aussortieren und wegwerfen. Ausgelöste Muscheln in ein Schälchen geben und zugedeckt beiseite stellen.

2. Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden, Sellerie putzen, in dünne Scheiben schneiden. 2 Knoblauchzehen und die Schalotten fein schneiden und in 3 EL Olivenöl und Butter glasig anschwitzen. Kartoffeln und Sellerie kurz mit andünsten. Salzen und pfeffern. Mit Gemüsebrühe und Muschel-Sud auffüllen und etwa 25 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse ganz weich ist. Suppe fein pürieren und durch ein Sieb streichen. Sahne und eventuell noch etwas mehr Gemüsebrühe oder Wasser zur Suppe geben. Die Suppe sollte eine samtige, geschmeidige Textur haben, aber nicht dickflüssig sein. Dill fein hacken. Suppe mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.