1. Kartoffeln schälen und in walnussgroße Stücke schneiden. Butter im Topf schmelzen, Kartoffeln dazugeben, salzen und umrühren. Kurz aufkochen und mit Deckel etwa 30 Minuten auf kleiner Flamme weich garen.

2. Radieschen mit Öl, Balsamico und Salz in einem Töpfchen mit 20 ml Wasser aufkochen und zugedeckt zirka 10 Minuten köcheln, dann 5 Minuten ohne Deckel, dabei immer wieder rühren.

3. Für den Quark Schnittlauch und Petersilie waschen und trocknen. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden, Petersilie klein hacken, je 1 TL davon beiseitestellen. In einer Schüssel den gekühlten Quark, Schmand und beide Kräuter gut durchrühren, mit Pfeffer und Salz abschmecken. Sahne steif schlagen und unterheben. Quark kalt stellen.