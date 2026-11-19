Sie möchten kein Rezept oder Geschichte über Genuss und Ernährung mehr verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter:
»Radieschen kennen wir kalt und Kartoffeln in Wasser gegart. In diesem Rezept vereinen sich allseits bekannte Zutaten, die mal ungewöhnlich zubereitet werden. Radieschen verlieren dabei ihre Schärfe.«
Zutaten
Für den Kartoffelschnee
- 600 g Kartoffeln (möglichst mehlig)
- 250 g Butter
- 1 Tl Salz
Für die Radieschen
- 250 g Radieschen (die großen halbiert)
- 20 ml Olivenöl
- 20 ml heller Balsamico
- 1 Prise Salz
- 20 ml Wasser
Für den Kräuterquark
- 20 g Schnittlauch
- 10 g Petersilie mit Stielen
- 250 g Quark (20 %)
- 150 g Schmand (oder saure Sahne)
- schwarzer Pfeffer
- Salz
- 200 g Schlagsahne
Zubereitung
1.
Kartoffeln schälen und in walnussgroße Stücke schneiden. Butter im Topf schmelzen, Kartoffeln dazugeben, salzen und umrühren. Kurz aufkochen und mit Deckel etwa 30 Minuten auf kleiner Flamme weich garen.
2.
Radieschen mit Öl, Balsamico und Salz in einem Töpfchen mit 20 ml Wasser aufkochen und zugedeckt zirka 10 Minuten köcheln, dann 5 Minuten ohne Deckel, dabei immer wieder rühren.
3.
Für den Quark Schnittlauch und Petersilie waschen und trocknen. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden, Petersilie klein hacken, je 1 TL davon beiseitestellen. In einer Schüssel den gekühlten Quark, Schmand und beide Kräuter gut durchrühren, mit Pfeffer und Salz abschmecken. Sahne steif schlagen und unterheben. Quark kalt stellen.
4.
Zum Anrichten die Kartoffeln durch eine Kartoffel- oder Spätzlepresse in tiefe Teller drücken (wie Spaghettieis), alternativ gut zerstampfen. Den Quark darauf verteilen, die warmen Radieschen danebenlegen. Mit den restlichen Kräutern bestreuen.
Stephan Hentschel kocht mit seiner Cateringfirma »Chefs of Berlin« auf kulinarischen Events und schreibt neben Caroline Autenrieth, Konstantin Keller und Sigi Schelling für unser Kochquartett.